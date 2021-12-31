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Белгородская и Курская области: РФ перебрасывает войска на новые участки границы с Украиной

В СМИ сообщают, что Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной

сегодня, 09:45
Автор:

Кравцев Сергей
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В Кремле не намерены корректировать свои планы по Украине, несмотря на прямые предупреждения Запада о санкционном давлении. К такому выводу можно прийти исходя из сообщений о том, что Россия продолжает наращивание своих войск на границе с Украиной. Причем, делает она это не только со стороны оккупированной части Донбасса, но и на других участках украино-российской границы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Conflict Intelligence Team".

Белгородская и Курская области: РФ перебрасывает войска на новые участки границы с Украиной

Российские войска. Фото: Conflict Intelligence Team

Издание отмечает, несмотря на то, что уже анонсированы переговоры между США, Россией и ОБСЕ о гарантиях безопасности в Европе Россия не прекращает перебрасывать свои войска к границе с Украиной. К зафиксированным ранее лагерям и складам техники добавились зенитные ракетные комплексы.

По данным "Conflict Intelligence Team", больше всего военной техники и вооружения Москва перебросила к северо-востоку от украинской границы. И здесь важно обратить внимание, что эти регионы не граничат с Донбассом, где часть границы контролирует РФ. Фактически идет переброска войск в Белгородскую и Курскую области. На юге и западе Белгородская область граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями. Курская же область на юго-западе граничит с Сумской областью. Как известно, здесь Украина четко контролирует свою границу, но к ней начинают прибывать российские войска.

Также новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией, показывают, что РФ активизировала наращивание своих силы в аннексированном Крыму.

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Источник: https://citeam.org/russia-s-military-build-up-near-ukraine.html?27
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Обсуждения

Олег

сегодня, 10:03

Это "российские войска" на фото??? Три сарая на гусеницах.

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