Белорусский аналог IKEA разозлил россиян

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В России состоялось открытие белорусского аналога IKEA, получившего название Swed House. Россияне жалуются на новый магазин, который должен стать очередным импортозамещением в РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Аналог IKEA получил название Swed House. Фото из открытых источников
После полномасштабного вторжения российские потребители имеют ограниченный выбор в магазинах, где могут купить западную продукцию. Большинство мировых брендов покинули Россию из-за ее нападения на территорию Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Гражданам России приходится довольствоваться некачественными копиями западных товаров. Вместо McDonald's в РФ создали сеть "Смачно и точка", где подают квашеную капусту. А теперь открыли магазин-аналог IKEA.
Однако открытие магазина белорусской продукции Swed House вызвало критику у россиян, несмотря на то, что 20% ассортимента было от Ikea.
Другие же были более взбешены белорусским импортозамещением.
Ожидается, что Swed House может открыть до 10 магазинов в Москве к концу этого года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине большое наводнение вызвано дождями, однако российская пропаганда нашла абсурдное объяснение.
"Комментарии писали о том, что украинский борщ попал в рейтинг 100 лучших супов мира. Блюдо из украинской национальной кухни оказалось на 66 месте в списке лучших супов".
Обсуждения
Новости