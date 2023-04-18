В России состоялось открытие белорусского аналога IKEA, получившего название Swed House. Россияне жалуются на новый магазин, который должен стать очередным импортозамещением в РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Аналог IKEA получил название Swed House. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения российские потребители имеют ограниченный выбор в магазинах, где могут купить западную продукцию. Большинство мировых брендов покинули Россию из-за ее нападения на территорию Украины.

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Гражданам России приходится довольствоваться некачественными копиями западных товаров. Вместо McDonald's в РФ создали сеть "Смачно и точка", где подают квашеную капусту. А теперь открыли магазин-аналог IKEA.

Однако открытие магазина белорусской продукции Swed House вызвало критику у россиян, несмотря на то, что 20% ассортимента было от Ikea.

"В последнее время нам очень не хватает IKEA", — говорит одна из женщин, посетившая открытие Swed House.

Другие же были более взбешены белорусским импортозамещением.

"Товары не должны быть просто навалены друг на друга. У IKEA был определенный подход к размещению продукта... вы могли лежать на кроватях, тестировать мебель", — сказал один из посетителей.

Ожидается, что Swed House может открыть до 10 магазинов в Москве к концу этого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине большое наводнение вызвано дождями, однако российская пропаганда нашла абсурдное объяснение.

"Комментарии писали о том, что украинский борщ попал в рейтинг 100 лучших супов мира. Блюдо из украинской национальной кухни оказалось на 66 месте в списке лучших супов".