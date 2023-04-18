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Белорусский аналог IKEA разозлил россиян

В Москве открыли белорусский аналог магазинов шведской компании IKEA, названный Swed House.

сегодня, 15:13
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Автор:

Slava Kot

В России состоялось открытие белорусского аналога IKEA, получившего название Swed House. Россияне жалуются на новый магазин, который должен стать очередным импортозамещением в РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Белорусский аналог IKEA разозлил россиян

Аналог IKEA получил название Swed House. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения российские потребители имеют ограниченный выбор в магазинах, где могут купить западную продукцию. Большинство мировых брендов покинули Россию из-за ее нападения на территорию Украины.


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Гражданам России приходится довольствоваться некачественными копиями западных товаров. Вместо McDonald's в РФ создали сеть "Смачно и точка", где подают квашеную капусту. А теперь открыли магазин-аналог IKEA.

Однако открытие магазина белорусской продукции Swed House вызвало критику у россиян, несмотря на то, что 20% ассортимента было от Ikea.

"В последнее время нам очень не хватает IKEA", — говорит одна из женщин, посетившая открытие Swed House.

Другие же были более взбешены белорусским импортозамещением.

"Товары не должны быть просто навалены друг на друга. У IKEA был определенный подход к размещению продукта... вы могли лежать на кроватях, тестировать мебель", — сказал один из посетителей.

Ожидается, что Swed House может открыть до 10 магазинов в Москве к концу этого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине большое наводнение вызвано дождями, однако российская пропаганда нашла абсурдное объяснение.

"Комментарии писали о том, что украинский борщ попал в рейтинг 100 лучших супов мира. Блюдо из украинской национальной кухни оказалось на 66 месте в списке лучших супов".



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Источник: https://www.reuters.com/business/retail-consumer/ikea-lookalike-swed-house-opens-moscow-mixed-reactions-2023-04-15/
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