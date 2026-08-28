Бензин исчезает, очереди растут: почему Россию снова накрывает топливный кризис

Россия снова сталкивается с масштабными проблемами на топливном рынке. После короткого улучшения ситуации в июле новая волна атак на российские нефтеперерабатывающие заводы вернула дефицит бензина, очереди на заправках и нормирование продаж горючего в десятках регионов.

Дефицит топлива в РФ. Фото: из открытых источников

Как пишет Bloomberg, с начала августа украинские силы не менее 21 раз атаковали российские НПЗ. Это явилось рекордным показателем за один месяц и, по оценкам издания, существенно усилило давление на топливную систему страны-агрессора.

Во второй половине июля удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре временно прекратились, что позволило России частично стабилизировать поставки. Однако пауза продолжалась недолго. Уже в августе атаки возобновились с новой силой.

Дефицит теперь ощущается даже в Москве и Московской области – регионе, традиционно имеющем лучшее обеспечение горючим. По словам местных жителей, очереди на 30-50 автомобилей на АЗС перестали быть редкостью.

Еще более сложная ситуация в других регионах страны. От Балтийского моря до Сибири на заправках вводится ограничение на продажу горючего. Кое-где бензин превращается в почти дефицитный товар: один туристический комплекс у Черного моря даже сообщил, что выдает гостям канистры с горючим.

Цены также разнятся в зависимости от доступа АЗС к собственным ресурсам. На независимых заправках литр бензина может стоить около 100 рублей и более, тогда как крупные нефтяные компании, обладающие собственными НПЗ, способны удерживать более низкие цены.

Особенно показательно, что в течение августа Украина атаковала четыре из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Именно эти предприятия обеспечивают топливом наиболее густонаселенные и промышленные регионы страны.

Новая волна ударов демонстрирует, что война все ощутимее возвращается на территорию самой России – на этот раз из-за пустых колонок, многокилометровых очередей и роста цен на бензин.

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