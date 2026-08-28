Бензин зникає, черги ростуть: чому Росію знову накриває паливна криза

Росія знову стикається з масштабними проблемами на паливному ринку. Після короткого поліпшення ситуації в липні нова хвиля атак на російські нафтопереробні заводи повернула дефіцит бензину, черги на заправках і нормування продажу пального в десятках регіонів.

Дефіцит палива в РФ. Фото: з відкритих джерел

Як пише Bloomberg, від початку серпня українські сили щонайменше 21 раз атакували російські НПЗ. Це стало рекордним показником за один місяць і, за оцінками видання, суттєво посилило тиск на паливну систему країни-агресора.

У другій половині липня удари по нафтопереробній інфраструктурі тимчасово припинилися, що дозволило Росії частково стабілізувати постачання. Однак пауза тривала недовго. Вже в серпні атаки відновилися з новою силою.

Дефіцит тепер відчувається навіть у Москві та Московській області – регіоні, який традиційно має найкраще забезпечення пальним. За словами місцевих жителів, черги на 30-50 автомобілів на АЗС перестали бути рідкістю.

Ще складніша ситуація в інших регіонах країни. Від Балтійського моря до Сибіру на заправках запроваджують обмеження на продаж пального. Подекуди бензин перетворюється на майже дефіцитний товар: один туристичний комплекс біля Чорного моря навіть повідомив, що видає гостям каністри з пальним.

Ціни також різняться залежно від доступу АЗС до власних ресурсів. На незалежних заправках літр бензину може коштувати близько 100 рублів і більше, тоді як великі нафтові компанії, які мають власні НПЗ, здатні утримувати нижчі ціни.

Особливо показово, що протягом серпня Україна атакувала чотири з десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Саме ці підприємства забезпечують пальним найбільш густонаселені та промислові регіони країни.

Нова хвиля ударів демонструє, що війна дедалі відчутніше повертається на територію самої Росії – цього разу через порожні колонки, багатокілометрові черги та зростання цін на бензин.

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