Беспилотник ночью атаковал Москву: детали

По словам мэра Москвы Сергея Собянина ночью Москву атаковал неизвестный беспилотник, сбитый в Богородском районе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Атака беспилотника на Москву. Фото из открытых источников

Российские Telegram-каналы около 1:00 начали публиковать фото и видео взрыва беспилотника в пригороде Москвы. Впоследствии появилось официальное сообщение мэра Москвы Сергея Собянина. По словам Собянина, противовоздушная оборона РФ сбила неизвестный дрон.

"Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет", — написал Собянин.

Обломки от сбития дрона упали на Горьковское шоссе, а сама трасса была перекрыта некоторое время для работы спецслужб. Такая ситуация вызвала значительные пробки в пригороде Москвы.

Напомним, что беспилотники начали атаковать Москву с мая этого года. Тогда два дрона ударили по крыше Кремля. Пик активности атак беспилотников произошел в начале августа. В то время по столице России почти каждый день происходили прилеты дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что под Москвой дроны атаковали предприятие по разработке ракет "Кинжал". Именно эти ракеты накапливает Россия для будущих массовых атак по украинской энергетической системе.

Также "Комментарии" писали, что украинский журналист Роман Цымбалюк рассказал, почему Владимир Путин не комментирует атаки беспилотников по Москве. По его словам, это российский принцип, который заключается в том, что граждане РФ не должны знать правду, а слушать только Путина.