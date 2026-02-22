Беспилотники массово атакуют Москву: детали атаки на столицу России

В Москве заявили о массированной атаке беспилотников на столицу России. По словам мэра города Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны РФ уничтожили по меньшей мере 11 дронов, направлявшихся в сторону города.

Атака дронов на Москву. Фото иллюстративное

Сергей Собянин в своих соцсетях сообщил, что днем 22 февраля российские силы ПВО начали сбивать беспилотники.

"Силами ПВО Минобороны уничтожено летевшее на Москву БПЛА", — написал Собянин.

Впоследствии мэр российской столицы опубликовал еще несколько подобных сообщений о сбитии дронов, атаковавших Москву. В общем, сообщения появились в промежутке между 15:11 и 16:20 по московскому времени. Итого Собянин заявил, что за это время были подбиты 11 дронов на подлете в Москву, а на местах падения обломков работают экстренные службы. Информации о жертвах или разрушениях власть РФ не предоставила.

Из-за атаки дронов в Москве ввели режим "Ковер", то есть временные ограничения на прием и вылет рейсов из аэропортов российской столицы, в том числе Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

"Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с мерами по обеспечению безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов", — предупредили в Шереметьево.

В то же время Министерство обороны России заявило, что утром силы ПВО якобы перехватили 73 украинских беспилотника над разными регионами. Больше всего над Брянской областью – 52 дрона, еще 18 над Белгородской, а также несколько над Калужской и Курской областями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия в ночь на 22 февраля содрогалась от взрывов. В Саратове и Энгельсе раздались взрывы, аэропорт временно закрыли из-за атаки беспилотников и работы ПВО.

Также "Комментарии" писали, что несколько дней назад беспилотники атаковали Москву.