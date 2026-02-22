Безпілотники масово атакують Москву: деталі атаки на столицю Росії

У Москві заявили про масовану атаку безпілотників на столицю Росії. За словами мера міста Сергія Собяніна, сили протиповітряної оборони РФ знищили щонайменше 11 дронів, які прямували у бік міста.

Атака дронів на Москву. Фото ілюстративне

Сергій Собянін у власних соцмережах повідомив, що вдень 22 лютого російські сили ППО почали збивати безпілотники.

"Силами ППО Міноборони знищено БПЛА, що летів на Москву", — написав Собянін.

Згодом мер російської столиці опублікував ще кілька подібних повідомлень про збиття дронів, які атакували Москву. Загалом повідомлення з'явилися у проміжку між 15:11 та 16:20 за московським часом. Разом Собянін заявив, що за цей час були підбиті 11 дронів на підльоті до Москви, а на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Інформації про жертв чи руйнування влада РФ не надала.

Через атаку дронів у Москві запровадили режим "Ковер", тобто тимчасові обмеження на прийом і виліт рейсів з аеропортів російської столиці, зокрема Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво.

"Пасажирам потрібно бути готовим до більш тривалого очікування при обслуговуванні рейсів у зв'язку з заходами з метою забезпечення безпеки. Можливі коригування у розкладі польотів", — попередили у Шереметьєво.

Водночас Міністерство оборони Росії заявило, що зранку сили ППО нібито перехопили 73 українські безпілотники над різними регіонами. Найбільше над Брянською областю – 52 дрони, ще 18 над Білгородською, а також по кілька над Калузькою та Курською областями.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія в ніч на 22 лютого здригалася від вибухів. У Саратові та Енгельсі пролунали вибухи, аеропорт тимчасово закрили через атаку безпілотників і роботу ППО.

Також "Коментарі" писали, що кілька днів тому безпілотники атакували Москву.