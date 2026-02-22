Безпілотники масово атакують Москву: деталі атаки на столицю Росії

Рубрики
У Москві заявили про масовану атаку безпілотників на столицю Росії. За словами мера міста Сергія Собяніна, сили протиповітряної оборони РФ знищили щонайменше 11 дронів, які прямували у бік міста.
Атака дронів на Москву. Фото ілюстративне
Сергій Собянін у власних соцмережах повідомив, що вдень 22 лютого російські сили ППО почали збивати безпілотники.
Згодом мер російської столиці опублікував ще кілька подібних повідомлень про збиття дронів, які атакували Москву. Загалом повідомлення з'явилися у проміжку між 15:11 та 16:20 за московським часом. Разом Собянін заявив, що за цей час були підбиті 11 дронів на підльоті до Москви, а на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Інформації про жертв чи руйнування влада РФ не надала.
Через атаку дронів у Москві запровадили режим "Ковер", тобто тимчасові обмеження на прийом і виліт рейсів з аеропортів російської столиці, зокрема Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво.
Водночас Міністерство оборони Росії заявило, що зранку сили ППО нібито перехопили 73 українські безпілотники над різними регіонами. Найбільше над Брянською областю – 52 дрони, ще 18 над Білгородською, а також по кілька над Калузькою та Курською областями.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія в ніч на 22 лютого здригалася від вибухів. У Саратові та Енгельсі пролунали вибухи, аеропорт тимчасово закрили через атаку безпілотників і роботу ППО.
Також "Коментарі" писали, що кілька днів тому безпілотники атакували Москву.