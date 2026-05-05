Беспрецедентные средства защиты Москвы до 9 мая: чего панически боится Путин

С приближением 9 мая поступает все больше информации о том, что Кремль взимает как можно больше систем ПВО в столицу. О чем говорят беспрецедентные средства защиты Москвы до 9 мая? О чем говорится атака на Москву 6 мая? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Путин стягивает вокруг столицы дополнительные средства противовоздушной обороны

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что в России готовятся к проведению парада на 9 мая. В Москву взимают дополнительные системы ПВО, в том числе их перебазируют из Казани и Грозного. Чтобы защитить столицу, предусмотрено несколько кругов обороны. Путин не на шутку испугался. Это подтверждает также телефонный звонок Путина Трампа, когда российский диктатор обратился с инициативой о перемирии на 9 мая, опасаясь дроновых атак со стороны Украины.

Эксперт объяснил, что глава Кремля сегодня, несмотря на беспокойство, не может отменить парад в Москве, ведь он годами раскручивал это мероприятие. Поэтому, по словам Лакийчука, в 2026 году россияне проводят беспрецедентные меры безопасности накануне 9 мая.

"Все эти меры должны показать россиянам больше не о победе в сво, а о том, что война пришла в Россию, в частности в Москву. Поскольку Путин стягивает вокруг столицы дополнительные средства противовоздушной обороны, это хороший повод для того, чтобы ударить по менее защищенным регионам", – считает Лакийчук.

Если бы россияне действительно помнили жертвы тоталитаризма, то не начали бы эту войну

Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил в эфире "24 Канала", что российская пропаганда может найти тысячи объяснений, но там, где пролетел дрон 6 мая, уже вскоре может прилететь ракета.

"Парад на 9 мая уже не будет триумфом – это марш позора и страха. Хотели символы – получат, но не те. Россияне всегда будут помнить, как накануне 9 мая тянули ПВО в Москву и все равно получили массовый прилет дронов. Московские аэропорты сейчас переполнены: москвичи каким-либо способом пытаются покинуть город к празднику", – сказал Тимочко.

По словам эксперта, россияне сами виноваты, что дроны прилетают в их высотки, потому что показывали, как из элитных домов в Москва-Сити руководили дронами для ударов по Украине. Потом спохватились, но улики уже зафиксированы. Поэтому здания, где могут работать операторы дронов, разведчики и научно-технические центры, являются законными военными целями.

После этих ударов количество иностранных политиков, готовых приехать на парад, еще больше сократится. Потому что ПВО, которую годами строили вокруг столицы, показало некий результат. В то же время экономический ущерб для Москвы значительный. Атаки отпугивают иностранный бизнес и усиливают внутреннее недоверие среди населения.

" Если бы россияне действительно помнили жертвы тоталитаризма, то не начали бы эту войну. Но для тоталитарных режимов война – способ самовыживания. Пропаганда уже готовит оправдания: скажут, что это проверка ПВО, потом – что монтаж, а потом – что это не дрон, а бочка с апельсиновым соком, которая сорвалась и выбила окно. Но факт остается, и последствия от ракеты будут значительно серьезнее", – объяснил Тимочко.

