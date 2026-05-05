Безпрецедентні засоби захисту Москви перед 9 травня: чого панічно боїться Путін

З наближенням 9 травня надходить все більше інформації про те, що Кремль стягує якомога більше систем ППО саме до столиці. Про що говорять безпрецедентні засоби захисту Москви перед 9 травня? Про що говорить атака на Москву 6 травня? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Путін стягує довкола столиці додаткові засоби протиповітряної оборони

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що в Росії готуються до проведення параду на 9 травня. У Москву стягують додаткові системи ППО, зокрема їх перебазовують з Казані та Грозного. Аби захистити столицю передбачено декілька кіл оборони. Путін не на жарт налякався. Це підтверджує також телефонний дзвінок Путіна Трампу, коли російський диктатор звернувся з ініціативою про перемир'я на 9 травня, побоюючись дронових атак з боку України.

Експерт пояснив, що очільник Кремля сьогодні попри занепокоєння не може скасувати парад у Москві, адже він роками розкручував цей захід. Тому, зі слів Лакійчука, у 2026 році росіяни проводять безпрецедентні заходи безпеки напередодні 9 травня.

"Всі ці заходи мають показати росіянам більше не про перемогу в "сво", а про те, що війна прийшла в Росію, зокрема у Москву. Оскільки Путін стягує довкола столиці додаткові засоби протиповітряної оборони, тож це гарний привід для того, щоб вдарити по менш захищених регіонах", – вважає Лакійчук.

Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив в ефірі "24 Каналу", що російська пропаганда може знайти тисячі пояснень, але там, де пролетів дрон 6 травня вже невдовзі може прилетіти ракета.

"Парад на 9 травня вже не буде тріумфом – це марш ганьби та страху. Хотіли символів – отримають, але не ті. Росіяни завжди пам’ятатимуть, як напередодні 9 травня тягнули ППО до Москви та все одно отримали масовий приліт дронів. Московські аеропорти зараз переповнені: москвичі будь-яким способом намагаються покинути місто до свята", – сказав Тимочко.

За словами експерта, росіяни самі винні, що дрони прилітають у їхні висотки, бо показували, як з елітних будинків у Москва-Сіті керували дронами для ударів по Україні. Потім спохватилися, але докази вже зафіксовані. Тому будівлі, де можуть працювати оператори дронів, розвідники та науково-технічні центри, є законними військовими цілями.

Після цих ударів кількість іноземних політиків, готових приїхати на парад, ще більше скоротиться. Бо ППО, яку роками будували навколо столиці, показала такий собі результат. Водночас економічні збитки для Москви є значні. Атаки відлякують іноземний бізнес і посилює внутрішню недовіру серед населення.

"Якби росіяни справді пам’ятали жертви тоталітаризму, то не почали б цю війну. Але для тоталітарних режимів війна – спосіб самовиживання. Пропаганда вже готує виправдання: скажуть, що це перевірка ППО, потім – що монтаж, а потім – що то не дрон, а бочка з апельсиновим соком, яка зірвалася і вибила вікно. Але факт залишається, і наслідки від ракети будуть значно серйознішими", – пояснив Тимочко.

