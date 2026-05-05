Безпрецедентні засоби захисту Москви перед 9 травня: чого панічно боїться Путін

Кравцев Сергей
З наближенням 9 травня надходить все більше інформації про те, що Кремль стягує якомога більше систем ППО саме до столиці. Про що говорять безпрецедентні засоби захисту Москви перед 9 травня? Про що говорить атака на Москву 6 травня? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що в Росії готуються до проведення параду на 9 травня. У Москву стягують додаткові системи ППО, зокрема їх перебазовують з Казані та Грозного. Аби захистити столицю передбачено декілька кіл оборони. Путін не на жарт налякався. Це підтверджує також телефонний дзвінок Путіна Трампу, коли російський диктатор звернувся з ініціативою про перемир'я на 9 травня, побоюючись дронових атак з боку України.
Експерт пояснив, що очільник Кремля сьогодні попри занепокоєння не може скасувати парад у Москві, адже він роками розкручував цей захід. Тому, зі слів Лакійчука, у 2026 році росіяни проводять безпрецедентні заходи безпеки напередодні 9 травня.
Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив в ефірі "24 Каналу", що російська пропаганда може знайти тисячі пояснень, але там, де пролетів дрон 6 травня вже невдовзі може прилетіти ракета.
За словами експерта, росіяни самі винні, що дрони прилітають у їхні висотки, бо показували, як з елітних будинків у Москва-Сіті керували дронами для ударів по Україні. Потім спохватилися, але докази вже зафіксовані. Тому будівлі, де можуть працювати оператори дронів, розвідники та науково-технічні центри, є законними військовими цілями.
Після цих ударів кількість іноземних політиків, готових приїхати на парад, ще більше скоротиться. Бо ППО, яку роками будували навколо столиці, показала такий собі результат. Водночас економічні збитки для Москви є значні. Атаки відлякують іноземний бізнес і посилює внутрішню недовіру серед населення.
