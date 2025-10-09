Власти России ухудшают условия для россиян. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что безработных в РФ хотят обязать самим оплачивать медицинское обслуживание.

Россияне. Фото из открытых источников

Такое решение предложила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Это заявление, по данным Центра, активно обсуждается и поддерживается на уровне регионов.

Эту инициативу пропагандисты представляют как попытки "восстановить социальную справедливость" и уменьшить нагрузку на бюджеты регионов. Однако на самом деле, как отмечают в Центре, эта забота является вероятной подготовкой общественного мнения к очередному сокращению социальных программ.

Аналитики ЦПД отмечают, что все социальные фонды России находятся в дефиците. Например, бюджет пенсионного фонда имеет дефицит в почти 800 млрд рублей (примерно 9,5 млрд долл.), а фонд обязательного медицинского страхования – почти 90 млрд рублей (свыше 1 млрд долл.). И российским властям нечем латать эти "дыры".

"Кремль отказывается сокращать военные расходы, а ищет способы переложить финансовое бремя на население — повышением налогов, введением новых штрафов и т.д. И чем дольше будет продолжаться война, тем больше населения России будет ощущать на себе ее последствия", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России готовят новое решение, наполнить бюджет, истощенный войной. Речь идет о повышении налогов.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в следующем году власти планируют собрать с населения и бизнеса дополнительные 2,3 трлн рублей (примерно 27,4 млрд долл.).



