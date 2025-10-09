logo_ukra

Безробітним в Росії готують жорсткі умови: так виглядає “турбота” російської влади

Які нові рішення щодо безробітних планують запровадити в Росії

9 жовтня 2025, 18:17
Влада Росії погіршує умови для росіян. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що безробітних у РФ хочуть зобов'язати самим оплачувати медичне обслуговування.

Безробітним в Росії готують жорсткі умови: так виглядає “турбота” російської влади

Росіяни. Фото з відкритих джерел

Таке рішення запропонувала спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко. Цю заяву, за даними Центру, активно обговорюють та підтримують на рівні регіонів.

Цю ініціативу пропагандисти подають, як намагання “відновити соціальну справедливість” та зменшити навантаження на бюджети регіонів. Однак насправді, як зазначають у Центрі, ця “турбота” є ймовірною підготовкою громадської думки до чергового скорочення соціальних програм.

Аналітики ЦПД зазначають, що всі соціальні фонди Росії в дефіциті. Наприклад, бюджет пенсійного фонду має дефіцит у майже 800 млрд рублів (приблизно 9,5 млрд дол.), а фонд обов’язкового медичного страхування — майже 90 млрд рублів (понад 1 млрд дол.). І російській владі нічим латати ці “дірки”.

“Кремль відмовляється скорочувати військові витрати, а натомість шукає способи перекласти фінансовий тягар на населення — підвищенням податків, запровадженням нових штрафів тощо. І що довше триватиме війна, то більше населення Росії відчуватиме на собі її наслідки”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії готують нове рішення, наповнити  бюджет, виснажений війною. Йдеться про підвищення податків. 

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що за словами міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, наступного року влада планує зібрати з населення та бізнесу додаткові 2,3 трлн рублів (приблизно 27,4 млрд дол.).




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0zLDfuXqnBrT3yoJZ9vJLwEjL1QKLuuiu1M9nCAgjpiV9K6aYY6kombkSsryyyf7Sl
