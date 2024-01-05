Безумие усиливается: Охлобыстин хочет канонизировать главарей "ДНР"

Российский адепт Путина, актер телесериала "Интерны" Иван Охлобыстин предложил причислить к "лику святых" бывших предводителей "ДНР" Александра Захарченко, Арсена Павлова и Михаила Толстых. Все три боевика были ликвидированы еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, передает портал "Комментарии" со ссылкой на украинские медиа.

Охлобыстин давно известен своими людоедскими заявлениями. Фото из открытых источников

Адепт "русского мира" предложил канонизировать бывшего главу "ДНР" Александра Захарченко и предводителей бандформирований "Мотороллу" и "Гиви" за то, что лично знал боевиков и считает их "достойными людьми".

Путинист заявил, что "свидетельствует", что все три бывших главари "ДНР" "достойны", чтобы быть канонизированными.

Иван Охлобыстин предложил признать бандитов "святыми" сначала на местном уровне, а затем, если "начнутся чудеса", признать их "святыми" во всероссийском масштабе.

Актер также заявил, что русская церковь должна признать боевиков "святыми", поскольку они "считали себя православными христианами", "были бессеребренники" и "дрались за справедливость".

Ранее портал "Комментарии" сообщают, что украинское посольство в Италии призвало итальянские власти не допустить проведения 20 января в городе Модена пророссийской выставки, посвященной оккупированному Мариуполю. Дипломатическое представительство Украины в Риме уже направило официальный запрос об отмене пророссийской выставки о Мариуполе. В анонсе мероприятия о "скором процессе восстановления" Мариуполя, разрушенного РФ, указаны традиционные кремлевские пропагандистские тезисы о якобы "народном восстании" на Донбассе, которое "привело к освобождению города".

