Безумие усиливается: Охлобыстин хочет канонизировать главарей "ДНР"

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Марьян Ощановский
Российский адепт Путина, актер телесериала "Интерны" Иван Охлобыстин предложил причислить к "лику святых" бывших предводителей "ДНР" Александра Захарченко, Арсена Павлова и Михаила Толстых. Все три боевика были ликвидированы еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, передает портал "Комментарии" со ссылкой на украинские медиа.
Охлобыстин давно известен своими людоедскими заявлениями. Фото из открытых источников
Адепт "русского мира" предложил канонизировать бывшего главу "ДНР" Александра Захарченко и предводителей бандформирований "Мотороллу" и "Гиви" за то, что лично знал боевиков и считает их "достойными людьми".
Путинист заявил, что "свидетельствует", что все три бывших главари "ДНР" "достойны", чтобы быть канонизированными.
Иван Охлобыстин предложил признать бандитов "святыми" сначала на местном уровне, а затем, если "начнутся чудеса", признать их "святыми" во всероссийском масштабе.
Актер также заявил, что русская церковь должна признать боевиков "святыми", поскольку они "считали себя православными христианами", "были бессеребренники" и "дрались за справедливость".
Ранее портал "Комментарии" сообщают, что украинское посольство в Италии призвало итальянские власти не допустить проведения 20 января в городе Модена пророссийской выставки, посвященной оккупированному Мариуполю. Дипломатическое представительство Украины в Риме уже направило официальный запрос об отмене пророссийской выставки о Мариуполе. В анонсе мероприятия о "скором процессе восстановления" Мариуполя, разрушенного РФ, указаны традиционные кремлевские пропагандистские тезисы о якобы "народном восстании" на Донбассе, которое "привело к освобождению города".
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Ігор
сегодня, 21:11
Чудово! Тепер наша фанатична вишивата буде фанатіти і битись в екстазі від 6 в 1: 1. Від зради своїх рідних богів; 2. Від фанатіння перед чужим юдейським Богом; 3. Молитись на імперських святих; 4. Фанатично плазувати перед юдейським Богом, який повністю став на сторону Путіна і Росії; 5. Битись в екстазі, за тими ж обрядами, за якими освячують ворога і його зброю на наше вбивство; 6. Молитись на бандитських ватажків.А далі буде ще! Але покора овець юдейського Бога не знає меж. Вони не змінюються, вони ходять по тим самим граблям.