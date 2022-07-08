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Блокада Калининграда: РФ снова угрожает Литве и ЕС "жесткими мерами" в ближайшие дни

В России продолжают открыто угрожать Литве и Европейскому Союзу

сегодня, 21:24
Автор:

Лиля Воробьева
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Россия вновь открыто начинает угрожать Литве и ЕС из-за Калининградской транспортной блокады. В МИД россии сообщили, что страна закончила подготовку "жестких мер" и готова их применить. В Кремле требуют, чтобы Литва в ближайшее время сняла транспортную блокаду в российский регион. Такое заявление озвучила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Блокада Калининграда: РФ снова угрожает Литве и ЕС "жесткими мерами" в ближайшие дни

Блокада Калининграда (фото из открытых источников)

Захарова заявила, что решение проблемы с транспортной блокадой Калининграда слишком затянулось. Поэтому Россия готова применить "жесткие меры".

"Решение проблемы слишком затянулось. Ждать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия применит по отношению к Литве и Евросоюзу жесткие меры, подготовка которых уже завершена", — сказала Захарова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что успокаивать Калининград отправился секретарь Совбеза России Патрушев . После наложенного Литвой эмбарго на транзитные перевозки российских товаров, на которые введены санкции ЕС, в Калининград приехал представитель Совбеза РФ Николай Патрушев. Российский чиновник 21 июня планирует в городе рабочее совещание, где будут обсуждаться вопросы, имеющие отношение к национальной безопасности в этом северо-западном регионе России. Об этом информируют российские СМИ. Представители российских пропагандистских изданий утверждают, что командировка Николая Патрушева в Калининград "плановая" и не имеет отношения к эмбарго. Еще в этом рабочем собрании вместе с должностным лицом российского Совбеза примут участие представитель главы России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, региональные руководители и представители нескольких российских министерств.



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Источник: https://www.interfax.ru/russia/851244
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