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Блокировка соцсетей пошла на пользу: что россияне делают с началом «СВО»

Запрет прозападных медиа как повод для религиозного триумфа: в Московском патриархате издали очередное абсурдное заявление

9 сентября 2026, 14:53
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Недилько Ксения

Российская православная церковь (РПЦ) пытается использовать войну против Украины и жесткую цензуру внутри РФ для оправдания собственных успехов. Глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что в стране-агрессоре зафиксировали всплеск религиозных брачных обрядов. Причиной этого церковник назвал блокировку информационных ресурсов, транслирующих альтернативные взгляды.

Блокировка соцсетей пошла на пользу: что россияне делают с началом «СВО»

Иллюстративное фото

"В России стало больше венчаний, – цитируют пропагандисты из "РИА Новости" слова представителя Московского патриархата. — Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за границы".

По мнению церковного чиновника, введенные Кремлем ограничения на свободу слова якобы "очистили" сознание граждан от иностранного влияния, вернув их к традиционным религиозным канонам.

"А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, — использовал Лукьянов обязательный для РФ термин на обозначение захватнической войны, — то "антицерковный гипноз", который был со стороны прозападных сил, он ушел".

Кроме того, представитель РПЦ в очередной раз продублировал привычные нарративы Кремля об исключительной исторической роли религиозного института в построении российской имперской государственности, пытаясь подогреть патриотические настроения среди населения.

"Россияне не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство", — резюмируют пропагандистские издания выступление священника.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский жестко раскритиковал воздушный террор России против гражданского населения Украины, проведя прямые исторические параллели с событиями Второй мировой войны.



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