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Недилько Ксения
Российская православная церковь (РПЦ) пытается использовать войну против Украины и жесткую цензуру внутри РФ для оправдания собственных успехов. Глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что в стране-агрессоре зафиксировали всплеск религиозных брачных обрядов. Причиной этого церковник назвал блокировку информационных ресурсов, транслирующих альтернативные взгляды.
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По мнению церковного чиновника, введенные Кремлем ограничения на свободу слова якобы "очистили" сознание граждан от иностранного влияния, вернув их к традиционным религиозным канонам.
Кроме того, представитель РПЦ в очередной раз продублировал привычные нарративы Кремля об исключительной исторической роли религиозного института в построении российской имперской государственности, пытаясь подогреть патриотические настроения среди населения.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский жестко раскритиковал воздушный террор России против гражданского населения Украины, проведя прямые исторические параллели с событиями Второй мировой войны.