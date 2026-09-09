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Недилько Ксения
Російська православна церква (РПЦ) намагається використати війну проти України та жорстку цензуру всередині РФ для виправдання власних успіхів. Голова патріаршої комісії РПЦ з питань сім'ї, захисту материнства та дитинства ієрей Федір Лук'янов заявив, що в країні-агресорці зафіксували сплеск релігійних шлюбних обрядів. Причиною цього церковник назвав блокування інформаційних ресурсів, які транслювали альтернативні погляди.
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На переконання церковного чиновника, запроваджені Кремлем обмеження на свободу слова нібито "очистили" свідомість громадян від іноземного впливу, повернувши їх до традиційних релігійних канонів.
Крім того, представник РПЦ вкотре продублював звичні наративи Кремля про виняткову історичну роль релігійної інституції у побудові російської імперської державності, намагаючись підігріти патріотичні настрої серед населення.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський жорстко розкритикував повітряний терор Росії проти цивільного населення України, провівши прямі історичні паралелі з подіями Другої світової війни.