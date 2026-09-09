Блокування соцмереж пішло на користь: що росіяни роблять з початком «СВО»

Російська православна церква (РПЦ) намагається використати війну проти України та жорстку цензуру всередині РФ для виправдання власних успіхів. Голова патріаршої комісії РПЦ з питань сім'ї, захисту материнства та дитинства ієрей Федір Лук'янов заявив, що в країні-агресорці зафіксували сплеск релігійних шлюбних обрядів. Причиною цього церковник назвав блокування інформаційних ресурсів, які транслювали альтернативні погляди.

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"В Росії стало більше вінчань, — цитують пропагандисти з "РИА Новости" слова представника Московського патріархату. — Це пов'язано з тим, що пропагандистська антицерковна хвиля багато в чому нагніталася з-за кордону".

На переконання церковного чиновника, запроваджені Кремлем обмеження на свободу слова нібито "очистили" свідомість громадян від іноземного впливу, повернувши їх до традиційних релігійних канонів.

"А коли ці канали інформації сьогодні закрилися через спеціальну військову операцію, — використав Лук'янов обов'язковий для РФ термін на позначення загарбницької війни, — то "антицерковний гіпноз", який був з боку прозахідних сил, він пішов".

Крім того, представник РПЦ вкотре продублював звичні наративи Кремля про виняткову історичну роль релігійної інституції у побудові російської імперської державності, намагаючись підігріти патріотичні настрої серед населення.

"Росіяни не можуть дивитися без симпатії на історію Вітчизни і Російську православну Церкву, завдяки якій сформувалася держава", — резюмують пропагандистські видання виступ священника.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський жорстко розкритикував повітряний терор Росії проти цивільного населення України, провівши прямі історичні паралелі з подіями Другої світової війни.