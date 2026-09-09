«Путін повторює фатальну помилку Третього рейху»: чому Росія скоро програє

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Недилько Ксения
Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський жорстко розкритикував повітряний терор Росії проти цивільного населення України, провівши прямі історичні паралелі з подіями Другої світової війни. В ефірі телеканалу Polsat News польський дипломат, аналізуючи регулярні удари Москви по Києву, наголосив, що воєнні злочини окупантів жодним чином не наближають Кремль до його стратегічної мети та не здатні зупинити Сили оборони на передовій.
Путін
Дипломат переконаний, що російське керівництво перебуває у полоні небезпечних ілюзій, сподіваючись зламати волю українців до спротиву через залякування та руйнування цивільних об'єктів. Проте світова історія вже неодноразово доводила хибність подібних розрахунків.
Голова МЗС Польщі резюмував, що в обох випадках минулого століття така жорстока стратегія виявилася абсолютно провальною і призвела до протилежних результатів, які зараз можна спостерігати і в Україні.
Варто зазначити, що Польща залишається одним із ключових європейських партнерів України, послідовно виступаючи за посилення української протиповітряної оборони для захисту мирних міст від російського ракетного та дронового терору.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонні переговори, під час яких детально обговорили війну в Україні та майбутнє двосторонніх відносин.