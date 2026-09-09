«Путін повторює фатальну помилку Третього рейху»: чому Росія скоро програє

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський жорстко розкритикував повітряний терор Росії проти цивільного населення України, провівши прямі історичні паралелі з подіями Другої світової війни. В ефірі телеканалу Polsat News польський дипломат, аналізуючи регулярні удари Москви по Києву, наголосив, що воєнні злочини окупантів жодним чином не наближають Кремль до його стратегічної мети та не здатні зупинити Сили оборони на передовій.

Путін

"Коли б'ють по місту і вбивають дві або 12 людей на день, це жодним чином не впливає на спроможність української армії обороняти Донбас", — констатував керівник польського зовнішньополітичного відомства.

Дипломат переконаний, що російське керівництво перебуває у полоні небезпечних ілюзій, сподіваючись зламати волю українців до спротиву через залякування та руйнування цивільних об'єктів. Проте світова історія вже неодноразово доводила хибність подібних розрахунків.

"Росіяни можуть думати, що це призведе до залякування населення і впливу населення на політичну владу, — зазначив Радослав Сікорський. — На це розраховували німці, коли бомбили Ковентрі або Лондон. На це відчасти розраховували і союзники, коли бомбили Гамбург, Берлін або Дрезден".

Голова МЗС Польщі резюмував, що в обох випадках минулого століття така жорстока стратегія виявилася абсолютно провальною і призвела до протилежних результатів, які зараз можна спостерігати і в Україні.

"І в обох випадках це виявилося контрпродуктивним, — підсумував польський міністр. — Люди, коли їх атакують, згуртовуються навколо влади".

Варто зазначити, що Польща залишається одним із ключових європейських партнерів України, послідовно виступаючи за посилення української протиповітряної оборони для захисту мирних міст від російського ракетного та дронового терору.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонні переговори, під час яких детально обговорили війну в Україні та майбутнє двосторонніх відносин.