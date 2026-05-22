Россия Bloomberg: Путин хочет закончить войну до конца года, но есть определенные нюансы
Bloomberg: Путин хочет закончить войну до конца года, но есть определенные нюансы

Собственные условия победы: СМИ узнали о стремлении Путина остановить войну в Украине в определенный срок

22 мая 2026, 11:20
Российский диктатор планирует остановить полномасштабную агрессию против Украины уже до конца текущего года. Однако глава Кремля соглашается на это исключительно на жестких условиях, которые он сможет продемонстрировать российскому обществу как триумф.

Владимир Путин

"Путин хочет завершить войну с Украиной до конца года", — сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники. Анализируя настроения в окружении диктатора, журналисты отмечают, что "в Кремле все больше чиновников считают, что война зашла в тупик и не имеет очевидного сценария завершения".

Для фиксации так называемой победы Москва стремится получить полный контроль над восточными регионами Украины, а также заставить западные страны подписать капитуляционные по своей сути документы.

"В то же время российский диктатор стремится прекратить боевые действия только на условиях, которые сочтет собственной "победой"", — отмечают авторы материала. Объясняя стратегию Кремля, они добавляют: "Речь идет, в частности, о полном контроле над Донбассом и масштабном соглашении с Европой о безопасности, которое фактически признает захваченные Россией территории".

В Кремле традиционно пытаются держать публичную маску и опровергают существование любых четких временных пределов для своей захватнической кампании.

"В РФ официально отрицают конкретные дедлайны", — резюмирует Bloomberg реакцию российской стороны. В частности, комментируя обнародованные данные журналистов, "спикер Песков заявил Bloomberg, что президент таких сроков не устанавливал".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские военные осуществили запуск межконтинентального баллистического оружия в рамках тренировки стратегических сил сдерживания. Траектория полета ракеты была направлена на восточный регион страны, непосредственно граничащий с акваторией Тихого океана .



