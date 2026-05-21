Росія провела пуск міжконтинентальної ракети «Ярс» на полігон «Кура», розташований поруч із США

Російські військові здійснили запуск міжконтинентальної балістичної зброї в межах тренування стратегічних сил стримування. Траєкторія польоту ракети була спрямована на східний регіон країни, який безпосередньо межує з акваторією Тихого океану.

Скриншот з відео Міноборони РФ

"З державного випробувального космодрому "Плесецьк" по полігону "Кура" на Камчатці виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс"", — офіційно заявили у Міністерстві оборони РФ.

Варто зазначити, що кінцева точка прильоту ракети обрана оборонним відомством країни-агресора невипадково. Камчатський військовий об'єкт "Кура" розташований у безпосередній близькості до Берингової протоки, яка відділяє Азійський континент від Північної Америки. Таким чином, російські стратегічні сили відпрацювали бойове застосування ядерної зброї фактично через океан від узбережжя Сполучених Штатів Америки.

Цей маневр продемонстрував здатність комплексу долати системи протиракетної оборони, вражаючи цілі на відстані до 11-12 тисяч кілометрів за допомогою роздільної головної частини з 3-4 ядерними блоками по 300-500 кілотонн кожен.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Путін та білоруський диктатор Олександр Лукашенко в режимі відеозв'язку дали старт спільним навчанням стратегічних сил. Маневри відбулися у межах планової бойової підготовки збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь.

"Вже наголошував і знову підкреслю: використання такої зброї, ядерної зброї – це крайній, винятковий захід забезпечення національної безпеки наших держав", — заявив очільник Кремля, коментуючи початок військових заходів.

Посилаючись на геополітичну ситуацію, він додав: "Враховуючи зростання напруженості у світі, появу нових загроз і ризиків, наша ядерна тріада, як і раніше, має бути надійним гарантом суверенітету Союзної держави Росії та Білорусії, забезпечити вирішення завдань стратегічного стримування, підтримки ядерного паритету та балансу сил на глобальному рівні".



