logo

BTC/USD

73088.67

ETH/USD

4040.23

LTC/USD

97.63

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Боевые отряды Навального «готовятся к выборам». Назвали «законные» цели
commentss НОВОСТИ Все новости

Боевые отряды Навального «готовятся к выборам». Назвали «законные» цели

В сети появилось видео с заявлением представителей неких боевых отрядов Навального. Они заявили, что выборы без Алексея Навального – не выборы и подчеркнули, что избиркомы являются их законной целью

сегодня, 13:48
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

В сети распространяют видео, на котором мужчины, которые называют себя представителями боевых отрядов Навального, на фоне взрывчатки сообщили, что у них есть еще много таких "подарков" для предателей.

Боевые отряды Навального «готовятся к выборам». Назвали «законные» цели

Боевой отряд Навального

Мужчина на видео заявил, что российский режим уничтожил многих оппозиционеров и борцов за демократию в стране, среди них – Борис Немцов.

При этом, мужчина заявил, что выборы президента России без фамилии оппозиционера Алексея Навального в списках, не являются выборами. Это, по его словам, плевок на все то, что он ранее сделал для страны.

"Все избиркомы России — законная цель для нашей деятельности",
- сказал мужчина.

Напомним, 17 марта в России должны пройти так называемые президентские выборы. Ранее вдова Алексея Навального Юлия призвала россиян прийти на участки в 12 часов, чтобы принять участие в акции "Полдень против Путина". По ее словам, российский диктатор все равно нарисует себе победу, но все же каждый может испортить ему радость. Юлия Навальная призвала россиян прийти и просто постоять на участках или же проголосовать за любого другого кандидата, кроме Путина.

В то же время, российский журналист Иван Яковина призывает не голосовать ни за кого, и тем самым не помогать Путину создать картинку легитимности выборов. По его словам, лучше на выборы вообще не идти, или прийти и взять бюллетень с собой домой. Он отметил, что потом члены избиркомов не будут понимать, почему у них нет достаточно бюллетеней в урне и будут лихорадочно думать, что с этим делать.

Напомним, 16 февраля стало известно о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Многие политики мирового уровня заявили о том, что он якобы был убит по приказу Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:59

Молодці! Справжні патріоти-палестинці проти корумпованих юдейських терористів. Так само потрібно всіх юдейців-пропагандистів зробити законною ціллю. Навальний не боявся називати вголос справжні причини, а саме корупцію і узурпацію влади. На відміну від продажного бандерівського лахміття яке ряжене бігало по Хрещатику добиваючись пільг за свої нацистські злочини, а корумповані Садові виконували їх забаганки щоб вічно лишатись біля корита.


Новости

Все новости