Боевые отряды Навального «готовятся к выборам». Назвали «законные» цели

В сети распространяют видео, на котором мужчины, которые называют себя представителями боевых отрядов Навального, на фоне взрывчатки сообщили, что у них есть еще много таких "подарков" для предателей.

Боевой отряд Навального

Мужчина на видео заявил, что российский режим уничтожил многих оппозиционеров и борцов за демократию в стране, среди них – Борис Немцов.

При этом, мужчина заявил, что выборы президента России без фамилии оппозиционера Алексея Навального в списках, не являются выборами. Это, по его словам, плевок на все то, что он ранее сделал для страны.

"Все избиркомы России — законная цель для нашей деятельности", - сказал мужчина.

Напомним, 17 марта в России должны пройти так называемые президентские выборы. Ранее вдова Алексея Навального Юлия призвала россиян прийти на участки в 12 часов, чтобы принять участие в акции "Полдень против Путина". По ее словам, российский диктатор все равно нарисует себе победу, но все же каждый может испортить ему радость. Юлия Навальная призвала россиян прийти и просто постоять на участках или же проголосовать за любого другого кандидата, кроме Путина.

В то же время, российский журналист Иван Яковина призывает не голосовать ни за кого, и тем самым не помогать Путину создать картинку легитимности выборов. По его словам, лучше на выборы вообще не идти, или прийти и взять бюллетень с собой домой. Он отметил, что потом члены избиркомов не будут понимать, почему у них нет достаточно бюллетеней в урне и будут лихорадочно думать, что с этим делать.

Напомним, 16 февраля стало известно о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Многие политики мирового уровня заявили о том, что он якобы был убит по приказу Путина.