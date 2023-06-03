logo

BTC/USD

27143.00

ETH/USD

1903.67

LTC/USD

95.05

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Бои в РФ под Белгородом: россиянам предложили эвакуацию в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Бои в РФ под Белгородом: россиянам предложили эвакуацию в Украину

Сообщается, что согласовано открытие гуманитарных коридоров

сегодня, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", Легион "Свобода России" сообщил об усилении обстрелов со стороны российской армии Белгородской области и предложил местным жителям эвакуироваться в Украину. Удары россияне наносили хаотично по населенным пунктам Шебекино, Новая Таволжанка, Муром и другим.

Бои в РФ под Белгородом: россиянам предложили эвакуацию в Украину

Бои в Белгородской области. Фото: из открытых источников

В связи с обострившейся ситуации в приграничных районах Белгородской области в легионе сообщили, что согласовали открытие гуманитарных коридоров, и все россияне, кому нужна помощь, могут быть эвакуированы вглубь Украины на добровольной основе. Для этого нужно попросить об убежище у бойцов РДК или "Свободы России".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Партизаны также рассказали, что в район боевых действий Кремль отправил тик-ток батальон "Ахмат".

"Это специальные силы, которые используются путинскими генералами исключительно для создания постановочных видео. Поэтому мы ожидаем уже в ближайшее время постановочных видео в этом стиле от войск режима", — говорится в заявлении.

Отметим, легион "Свобода России" заинтриговал: всё самое интересное – ещё впереди, борьба с путинским режимом набирает обороты.

Читайте также на портале "Комментарии" — прошло уже достаточно времени после рейда по Белгородщине российских военных, противостоящих путинскому режиму, диктатор РФ созрел для указа об усилении охраны границ. О чем говорит такая, мягко говоря, запоздалая реакция? Чего ожидать дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – война в Украине: почему в тылу врага неспокойно – как это может приблизить контрнаступление.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!