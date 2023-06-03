Бои в РФ под Белгородом: россиянам предложили эвакуацию в Украину

Как передает портал "Комментарии", Легион "Свобода России" сообщил об усилении обстрелов со стороны российской армии Белгородской области и предложил местным жителям эвакуироваться в Украину. Удары россияне наносили хаотично по населенным пунктам Шебекино, Новая Таволжанка, Муром и другим.

Бои в Белгородской области. Фото: из открытых источников

В связи с обострившейся ситуации в приграничных районах Белгородской области в легионе сообщили, что согласовали открытие гуманитарных коридоров, и все россияне, кому нужна помощь, могут быть эвакуированы вглубь Украины на добровольной основе. Для этого нужно попросить об убежище у бойцов РДК или "Свободы России".

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Партизаны также рассказали, что в район боевых действий Кремль отправил тик-ток батальон "Ахмат".

"Это специальные силы, которые используются путинскими генералами исключительно для создания постановочных видео. Поэтому мы ожидаем уже в ближайшее время постановочных видео в этом стиле от войск режима", — говорится в заявлении.

Отметим, легион "Свобода России" заинтриговал: всё самое интересное – ещё впереди, борьба с путинским режимом набирает обороты.

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