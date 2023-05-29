О чем говорит реакция Путина на рейд по Белгородщине – что начинают осознавать россияне



















Спустя почти неделю после рейда по Белгородщине российских военных, противостоящих путинскому режиму, диктатор РФ созрел для указа об усилении охраны границ. О чем говорит такая, мягко говоря, запоздалая реакция? Чего ожидать дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Война приходит через российский телевизор во всё большее количество российских домов

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей поделился таким мнением:

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Этот провал, понятно, пытаются прикрыть. Или указами, типа направленных на усиление охраны границы. Или заявлениями типа "чтобы обеспечить безопасность приграничных регионов нужно взять Харьков" (отличился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ). Что наглядно демонстрирует российское мировоззрение: кроме экспорта хаоса на другие территории, Россия ни на что не способна". "Действия российской оппозиции в Белгородской области – имиджевый провал Кремля. Показавший немощность центральной власти и ФСБ (пограничники – в их структуре). На этом, кстати, решили отыграться военные – быстро организовав неловкую показуху по зачистке с генералом Лапиным: его пеший поход без оружия, матерные "подбадривания" и призывы "Вперед, за родину!" уже стали мемом

Вместе с тем, отмечает эксперт, вооруженные стычки на территории самой РФ имеют еще и другое значение (а не только демонстрацию неквалифицированности кремлевских властей).

"Кремлевские медиа не могут игнорировать эти инциденты, поэтому война приходит через российский телевизор во всё большее количество российских домов. И благодаря этой истерии, всё больше российское общество ощущает на себе негатив войны", – констатирует Игорь Соловей.

В РФ, наконец, начали осознавать – последствия нападения на Украину возвращаются к стране-агрессору

По мнению эксперта в вопросах национальной безопасности и обороны, участника программы Украина-НАТО Катерины Коваль, реакция на белгородский рейд со стороны руководства РФ демонстрирует, что внутри этого государства, внутри его военной, силовой структуры, всё стало очень шатким. Прежде всего, из-за успехов украинской армии (тактических, стратегических) и провалов армии оккупационной.

Об этом говорят и явно не случайные взрывы по всей России, и теперь уже явные боевые действия на ее территории с участием ее же граждан. Можно ожидать, что начнут всё чаще проявлять себя антипутинские, антиузурпаторские движения", – прогнозирует Катерина Коваль. "Приказ об усилении охраны российских границ — четкий сигнал о том, что в РФ, наконец, начали осознавать – последствия нападения на Украину возвращаются к стране-агрессору

Кроме того, отмечает она, усиление охраны границ страны-агрессора – это подтверждение успешности белгородского рейда, явный страх, что подобные будут продолжаться (а они будут – и об этом уже заявлено). И страх, что в какой-то момент это могут быть уже не легковооруженные "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР), состоящие из настоящий патриотов России, выступающих против путинского режима, а – мощно вооруженные ВСУ. Со всеми вытекающими…

"Кремль боится, что всё более явное гражданское противостояние охватит всю Россию. Но механизм уже запущен, точка невозврата пройдена. Мы видим, что многие российские граждане уже начали осознавать, что удары по Украине приводят к ответной реакции. И что путинская агрессия начинает разворачиваться вовнутрь. Такое постепенное отрезвление приводит и к вполне логичной мысли, что авторитарный, агрессивный режим сам стал угрозой для РФ. Что безопасно себя сейчас нельзя чувствовать нигде. Что не просто так цивилизованный мир встал на сторону Украины в этом противостоянии. Что россияне превратились в изгоев практически везде, кроме стран с подобными авторитарными режимами. И что выходом из ситуации может быть только снос нынешней российской власти, признание ошибок и их искупление", – констатирует эксперт.

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