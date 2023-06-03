Легион "Свобода России" заинтриговал: всё самое интересное – ещё впереди

Бойцы Легиона "Свобода России" и РДК не исключают, что смогут занять некоторые населенные пункты в приграничных российских областях, где будет действовать военная администрация и проводиться коммуникация с местным населением. Российские партизаны не готовы сдаваться и обещают и дальше проводить активные рейды против путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель политического крыла Легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

Легион "Свобода России". Фото: из открытых источников

"Сейчас, кстати, с населением никаких проблем у бойцов освобождения нет, очень большое количество желающих присоединиться и информация о перемещении полиции, армии нам поступает от местных жителей, что очень приятно и вдохновляет", — отметил Барановский.

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По его словам, у бойцов сопротивления есть "план Б", потому, если не получится закрепиться на освобожденных территориях, то бойцы будут отходить.

Барановский уточнил, что нет никакой цели – прорваться любой ценой, чтобы погибнуть, есть задача показать россиянам, что сопротивление набирает обороты и путинский режим не вечный, есть задача отвлечь российскую армию с других направлений.

Алексей Барановский подчеркнул, что "война — это искусство хитрости, сейчас происходят маневры, есть различные варианты событий, а всё самое интересное — ещё впереди".

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