Легион "Свобода России" заинтриговал: всё самое интересное – ещё впереди

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Кравцев Сергей
Бойцы Легиона "Свобода России" и РДК не исключают, что смогут занять некоторые населенные пункты в приграничных российских областях, где будет действовать военная администрация и проводиться коммуникация с местным населением. Российские партизаны не готовы сдаваться и обещают и дальше проводить активные рейды против путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель политического крыла Легиона "Свобода России" Алексей Барановский.
Легион "Свобода России". Фото: из открытых источников
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По его словам, у бойцов сопротивления есть "план Б", потому, если не получится закрепиться на освобожденных территориях, то бойцы будут отходить.
Барановский уточнил, что нет никакой цели – прорваться любой ценой, чтобы погибнуть, есть задача показать россиянам, что сопротивление набирает обороты и путинский режим не вечный, есть задача отвлечь российскую армию с других направлений.
Алексей Барановский подчеркнул, что "война — это искусство хитрости, сейчас происходят маневры, есть различные варианты событий, а всё самое интересное — ещё впереди".
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