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Легион "Свобода России" заинтриговал: всё самое интересное – ещё впереди

В Легионе "Свобода России" заявили, что есть задача отвлекать российскую армию с других направлений, есть задача набираться боевого опыта

сегодня, 12:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Бойцы Легиона "Свобода России" и РДК не исключают, что смогут занять некоторые населенные пункты в приграничных российских областях, где будет действовать военная администрация и проводиться коммуникация с местным населением. Российские партизаны не готовы сдаваться и обещают и дальше проводить активные рейды против путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель политического крыла Легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

Легион "Свобода России" заинтриговал: всё самое интересное – ещё впереди

Легион "Свобода России". Фото: из открытых источников

"Сейчас, кстати, с населением никаких проблем у бойцов освобождения нет, очень большое количество желающих присоединиться и информация о перемещении полиции, армии нам поступает от местных жителей, что очень приятно и вдохновляет", — отметил Барановский.


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По его словам, у бойцов сопротивления есть "план Б", потому, если не получится закрепиться на освобожденных территориях, то бойцы будут отходить. 

Барановский уточнил, что нет никакой цели – прорваться любой ценой, чтобы погибнуть, есть задача показать россиянам, что сопротивление набирает обороты и путинский режим не вечный, есть задача отвлечь российскую армию с других направлений.

Алексей Барановский подчеркнул, что "война — это искусство хитрости, сейчас происходят маневры, есть различные варианты событий, а всё самое интересное — ещё впереди".

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
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