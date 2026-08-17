Псковский городской суд под председательством судьи Виктории Малямовой вынес жесткий приговор заместителю председателя оппозиционной партии "Яблоко" Льву Шлосбергу. Политика приговорили к 11 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии за его активность в социальных сетях и публичные выступления.

Российский оппозиционер Лев Шлосберг

Уголовное производство по распространению "фейков" о вооруженных силах РФ против оппозиционера было открыто из-за распространения в Telegram материала "Эха Москвы" за февраль 2022 года. Там фигурировала обложка британского издания Daily Mirror с портретом Владимира Путина, фотографией раненой женщины и подписью "Ее кровь… Его руки". Еще одно обвинение – в так называемой "дискредитации" армии – касалось выступления политика в эфире YouTube-канала "Живой гвоздь".

"В ходе дискуссии Шлосберг высказался за скорейшее прекращение огня в Украине", — отмечают в делах.

Судебный процесс сопровождался грубыми нарушениями: обвиняемый фактически был лишен защитников, из-за чего он отказался от участия в дебатах, а судья постоянно прерывала его выступление. Когда заместителя председателя "Яблока" спросили, ясен ли ему вердикт, он обратился к судье:

"Я вам сочувствую, ваша честь! Вам с этим жить!".

Присутствовавшие в зале встретили решение судьи Малямовой громкими возгласами "Ганьба!".

Параллельно с этим судебным преследованием российские власти полностью заблокировали участие партии в выборах.

"Апелляционная коллегия Верховного суда подтвердила решение низшей инстанции об отмене регистрации федерального списка кандидатов "Яблока" на выборах депутатов Государственной Думы", — проинформировали в пресс-службе политсилы.

Оппозиционеры планируют оспорить это решение в Президиуме Верховного суда РФ, однако шансы на возобновление списка остаются минимальными.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские технократы и представители политической верхушки активно убеждают Владимира Путина отказаться от идеи открытой мобилизации. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко. По его словам, внутренние закрытые социологические исследования, еженедельно проводимые в российских регионах для администрации президента РФ, также демонстрируют резкое неприятие такого шага обществом.