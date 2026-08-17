Псковський міський суд під головуванням судді Вікторії Малямової виніс жорсткий вирок заступнику голови опозиційної партії "Яблуко" Льву Шлосбергу. Політика засудили до 11 років і одного місяця позбавлення волі в колонії за його активність у соціальних мережах та публічні виступи.

Російський опозиціонер Лев Шлосберг

Кримінальне провадження щодо поширення "фейків" про збройні сили РФ проти опозиціонера відкрили через поширення в Telegram матеріалу "Эха Москвы" за лютий 2022 року. Там фігурувала обкладинка британського видання Daily Mirror із портретом Володимира Путіна, фотографією пораненої жінки та підписом "Її кров… Його руки". Ще одне звинувачення — у так званій "дискредитації" армії — стосувалося виступу політика в ефірі YouTube-каналу "Живой гвоздь".

"Під час дискусії Шлосберг висловився за якнайшвидше припинення вогню в Україні", — зазначають у матеріалах справи.

Судовий процес супроводжувався грубими порушеннями: обвинуваченого фактично позбавили захисників, через що він відмовився від участі в дебатах, а суддя постійно переривала його виступ. Коли заступника голови "Яблука" запитали, чи зрозумілий йому вердикт, він звернувся до судді:

"Я вам співчуваю, ваша честь! Вам із цим жити!".

Присутні в залі зустріли рішення судді Малямової гучними вигуками "Ганьба!".

Паралельно з цим судовим переслідуванням російська влада повністю заблокувала участь партії у виборах.

"Апеляційна колегія Верховного суду підтвердила рішення нижчої інстанції про скасування реєстрації федерального списку кандидатів "Яблука" на виборах депутатів Державної Думи", — поінформували в пресслужбі політсили.

Опозиціонери планують оскаржити це рішення у Президії Верховного суду РФ, однак шанси на відновлення списку залишаються мінімальними.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські технократи та представники політичної верхівки активно переконують Володимира Путіна відмовитися від ідеї відкритої мобілізації. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко. За його словами, внутрішні закриті соціологічні дослідження, які щотижня проводяться в російських регіонах для адміністрації президента РФ, також демонструють різке неприйняття такого кроку суспільством.