Путіна відмовляють від мобілізації: які є інші загрози для України

Російські технократи та представники політичної верхівки активно переконують Володимира Путіна відмовитися від ідеї відкритої мобілізації. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко. За його словами, внутрішні закриті соціологічні дослідження, які щотижня проводяться в російських регіонах для адміністрації президента РФ, також демонструють різке неприйняття такого кроку суспільством. Через це Кремль схиляється до прихованого примусу та тиску, аби змусити росіян активніше підписувати військові контракти.

Путін і Пєсков

Головна дилема російського диктатора полягає у загрозі знищення негласного консенсусу з населенням. Путін прагне масштабної мобілізації, проте розуміє ризики.

"Це розірве існуючий суспільний договір між владою та росіянами", — пояснює Коваленко.

Наразі цей компроміс тримається на ілюзії, що бойові дії відбуваються десь далеко, а на фронт ідуть виключно добровольці заради заробітку. Очільник ЦПД характеризує цей підхід як формулу "життя в обмін на гроші", руйнація якої може стати критичною для режиму.

Попри внутрішні коливання, Москва налаштована на довготривалий конфлікт. Диктатор не планує зупиняти бойові дії щонайменше до 2028 року і вже зараз закладає військові бюджети та плани на весь 2027 рік. Хоча такі наміри поділяють далеко не всі в його оточенні, шанси на те, щоб зламати плани Кремля, залишаються. На переконання керівника ЦПД, для тиску на Москву існує цілком реальний інструмент — це системні українські атаки на економічні об'єкти РФ, непохитна позиція Європейського Союзу, а також спільна політична воля Вашингтона та Пекіна.

"Коридор доволі вузький, але не є безнадійним", — підкреслює очільник Центру.

Паралельно з довгостроковим плануванням війни Росія готує масштабні заходи для дестабілізації ситуації всередині нашої держави. Оскільки РФ планує спрямувати колосальні ресурси на медійні та політичні маніпуляції, для України критично важливо зберегти внутрішню консолідацію. Ворог не відмовився від намірів розхитати українське суспільство зсередини. Кремль планує фінансувати потенційні політичні рухи в Україні, активно вливати туди кошти та підбирати лояльних лідерів для просування своїх інтересів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський ідеолог Олександр Дугін закликав владу РФ розпочати примусове та масове виселення громадян із великих міст у села, аргументуючи це неминучістю ядерного зіткнення із Заходом. На думку пропагандиста, великі мегаполіси будуть стерті з лиця землі, а хмарочоси слід переобладнати під майнінг-ферми.