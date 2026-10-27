Более 13 часов в небе и дозаправка в воздухе: Россия подняла стратегические бомбардировщики Ту-95МС

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили продолжительный полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. По данным Министерства обороны России, воздушная миссия продолжалась более 13 часов и включала дозаправку непосредственно в воздухе.

Бомбардировщик Ту-95МС. Фото: из открытых источников

В российском военном ведомстве сообщили, что полет состоялся в понедельник, 26 октября. В нем участвовали самолеты дальней авиации Воздушно-космических сил РФ, предназначенные для выполнения задач стратегической авиации.

На протяжении маршрута бомбардировщики сопровождали истребители Су-35С. Российское Минобороны также утверждает, что на отдельных участках полета рядом с самолетами находились истребители иностранных государств. Какие именно страны направляли авиацию для сопровождения или наблюдения, в сообщении не уточняется.

Продолжительность полета и дозаправка в воздухе позволяют поддерживать длительное пребывание стратегических самолетов в удаленных районах. Ту-95МС относятся к российской дальней авиации и могут использоваться для применения крылатых ракет большой дальности.

В Минобороны РФ заявили, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого и Тихого океанов, Северной Атлантики, а также Балтийского и Черного морей.

По утверждению российского ведомства, такие миссии проводятся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

При этом опубликованное сообщение не содержит подробностей о точном маршруте самолетов, целях полета или характере действий иностранных истребителей. Независимого подтверждения всех заявленных обстоятельств в предоставленной информации нет.

Полеты российской стратегической авиации в северной части Тихого океана имеют военное и демонстрационное значение, однако сам факт нахождения бомбардировщиков над нейтральными водами не означает нарушения международных правил. Оценка конкретного инцидента зависит от маршрута, действий экипажей и соблюдения установленных норм воздушной безопасности.

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