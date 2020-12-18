Болгария обвиняет дипломата из РФ в сборе информации о военных США в стране

Правоохранительные органы Болгарии обвиняют в шпионаже работника российского дипломатического ведомства. Как сообщают власти страны, должностное лицо посольства РФ подыскивало информацию о численности и месторасположении военных частей США на территории Болгарии. Это была информация, представлявшая государственную и служебную тайну.

Работник дипломатического ведомства России объявлен персоной нон грата, территорию иностранного государства он должен покинуть в течение 3 суток.

В свою очередь, российские власти считают заявление Болгарии абсурдным, а высылку дипломата необоснованной и оставляет за собой право на ответные действия.

Ранее "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский дал новым послам полгода на то, чтобы они показали результаты в экономическом направлении (иначе они могут потерять свои должности), а также назвал главный внешнеполитический приоритет (установление мира и восстановления территориальной целостности Украины). Что в этом направлении могли бы реально сделать наши дипломаты? Почему этого не сделано до сих пор? Насколько актуальны такие наставления от Зеленского? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Китай заявил в четверг, 9 декабря, что отменит безвизовый въезд для владельцев дипломатических паспортов США, посещающих Гонконг и Макао, после того как Соединенные Штаты ввели финансовые санкции и запрет на поездки для десятка китайских чиновников. Пекин также введет ответные санкции против некоторых членов Конгресса, сотрудников неправительственных организаций и их семей за "мерзкое поведение в Гонконге", заявила на пресс-конференции пресс-секретарь Министерства иностранных дел Хуа Чунин. Китай призывает Соединенные Штаты не идти дальше по этому пути, добавил Хуа. Она отказалась назвать имена тех, кто попал под санкции, или сказать, когда они вступят в силу.









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