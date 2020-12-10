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Китай отменяет безвиз для дипломатов США

Пекин также введет санкции против некоторых членов Конгресса и сотрудников неправительственных организаций

сегодня, 11:48
Автор:

Татьяна Лозовенко

Китай заявил в четверг, 9 декабря, что отменит безвизовый въезд для владельцев дипломатических паспортов США, посещающих Гонконг и Макао, после того как Соединенные Штаты ввели финансовые санкции и запрет на поездки для десятка китайских чиновников. Об это пишет Reuters.

Китай отменяет безвиз для дипломатов США

Пекин также введет ответные санкции против некоторых членов Конгресса, сотрудников неправительственных организаций и их семей за "мерзкое поведение в Гонконге", заявила на пресс-конференции пресс-секретарь Министерства иностранных дел Хуа Чунин. Китай призывает Соединенные Штаты не идти дальше по этому пути, добавил Хуа. Она отказалась назвать имена тех, кто попал под санкции, или сказать, когда они вступят в силу.  

В понедельник Соединенные Штаты ввели финансовые санкции и запрет на поездки 14 китайских чиновников из-за влияния на принятие закона о национальной безопасности Гонконга. 

Напомним, недавно стало известно, что китайский шпион переспал с двумя мэрами США и членами Конгресса

Ранее "Комментарии" сообщали, что более 1000 китайских исследователей покинули Соединенные Штаты на фоне репрессий в связи с предполагаемой кражей технологий. Об этом заявили высокопоставленные представители службы безопасности США, добавив, что китайские агенты уже нацелены на новую администрацию Байдена. Китай отклонил обвинения и назвал их смехотворными. 

Службы разведки США и Германии в очередной раз выступили с предупреждениями о том, что установленное правительством Китая налоговое программное обеспечение содержит вредоносное ПО, которое обеспечивает доступ к приложениям.




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Источник: https://www.reuters.com/article/us-usa-china-sanctions/china-revokes-visa-exemptions-for-u-s-diplomat-passport-holders-visiting-hong-kong-macau-idUSKBN28K0N4
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