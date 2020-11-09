Больной Путин и возможная отставка: что стоит за сообщениями о его досрочном уходе

Всё чаще появляется информация, что 68-летний президент России Владимир Путин покинет свой пост в начале следующего года из-за растущих опасений за свое здоровье. "Комментарии" узнали у экспертов, насколько реален досрочный уход Путина.

"Наиболее вероятная цель вбросов — дезинформация представителей российского истеблишмента"

Политолог, доктор исторических наук Елена Галкина считает, что нет никаких оснований верить вбросам о якобы плохом здоровье и скором уходе Путина.

"Они регулярно появляются с 2014 года, как минимум, – поясняет эксперт. – Наиболее вероятная цель вбросов — дезинформация представителей российского истеблишмента. Цель — выявление нелояльных и готовых бежать с "титаника". А в каких-то случаях — заставить вероятного противника принимать неверные решения".

По мнению Елены Галкиной, в данном случае вброс может быть связан также с неблагоприятным для Кремля политическим контекстом.

"Продолжается суд по МН17, разбирательство по отравлению Навального (где почему-то главным спикером от РФ назначен глава СВР Нарышкин), отсутствие успехов в Беларуси, победы Азербайджана в Нагорном Карабахе. В таком информационном поле "болезнь" Путина как тема для обсуждения широкими народными массами смотрится предпочтительнее для Кремля, чем перечисленное выше", – отмечает политолог.

"Путин давно загнал себя в такое положение, когда только пожизненное сохранение власти может гарантировать ему свободу и жизнь"

Путин уже неоднократно распространял слухи о своем уходе от власти, в том числе досрочном, напоминает эксперт Международного института демократий Евгений Дикий. На самом деле, хозяин Кремля всегда оставался и делал "оргвыводы" относительно того, кто и как в его окружении вел себя в ожидании освобождения трона.

"Те, кто слишком радостно спешили разделить наследство диктатора, исчезали из большой политики. Те же, кто оставался верными, несмотря на слухи, получали очередные "плюшки" от хозяина. Сейчас, скорее всего, происходит очередное "тестирование" кремлевской челяди на предмет верности Солнцеподобному, – считает Евгений Дикий. – Ведь основания для сомнений у Путина есть: в условиях западных санкций у российских олигархов естественным образом возникает соблазн "сдать" престарелого диктатора, который все больше теряет ощущение реальности и загоняет Россию в полную глухую изоляцию. Это неизбежно приведет к коллапсу экономики. Потому олигархи ценой "царской головы" пытаются спасти свое состояние и активы на Западе".

Эксперт прогнозирует, что после избрания президентом США Байдена следует ожидать усиления санкционного режима против РФ. Возможно – вплоть до конфискации российских активов за рубежом.

"Поэтому соблазн избавиться Большого Пу становится всё сильнее, – продолжает эксперт. – Вот старый матерых кагэбэшник и затеял очередную "оперативную игру" на опережение, чтобы вовремя выявить слабые звенья в кремлевской вертикали и заблаговременно их нейтрализовать. Путин давно загнал себя в такое положение, когда только пожизненное сохранение власти может гарантировать ему свободу и жизнь. Кому бы он ни уступил трон, даже самые верном сегодня преемнику, завтра этот преемник (кем бы ни был) окажется перед необходимостью исправлять "наработки" Пу, налаживать испорченные им отношения с миром. И тогда никто не гарантирует Путину иммунитет от Гаагского трибунала или российского суда за военные и невоенные преступления".

А учитывая, какой информацией владеет президент РФ, и скольких людей это касается, шансов дожить до суда у него будет не так много, уверен Евгений Дикий. Куда вероятнее — "неожиданная" смерть в камере.

Эксперт резюмирует: "Путин как выходец из КГБ прекрасно понимает всю эту "политическую механику" системы, которая его вырастила — и которую он реанимировал и укрепил. Он буде держаться за власть пожизненно. Ведь для него сохранение власти равно сохранению жизни. А вариант "спокойной пенсии" абсолютно исключен".

Напомним, в России представлен законопроект, дающий пожизненный иммунитет от судебного преследования для Путина.

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