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Путин готовится к пенсии - представлен законопроект, дающий пожизненный иммунитет от судебного преследований

Данный законопроект защитит нынешнего президента РФ Владимира Путина от судебного преследования, если или когда он решит покинуть свой пост

сегодня, 18:08
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Парламент РФ был представлен на рассмотрение законопроект, который может предоставить бывшим президентам пожизненный иммунитет от уголовного преследования после того, как они сложили полномочия. 

Путин готовится к пенсии - представлен законопроект, дающий пожизненный иммунитет от судебного преследований

Фото: kremlin.ru

Согласно действующему российскому законодательству, президенты страны не привлекаются к уголовной ответственности за правонарушения, совершенные при исполнении служебных обязанностей. Теперь российские законодатели предлагают продлить президентский иммунитет на момент окончания их полномочий.

Известно, что проект закона был представлен парламентской инициативой, которая изучила противоречивые конституционные поправки, предложенные Путин в начале этого года.

"По истечении срока полномочий такое лицо вправе рассчитывать на уровень защиты и правовых гарантий не ниже тех, которые были предоставлены ему при исполнении президентских полномочий. Этот законопроект — гарантия от необоснованного преследования бывшего главы государства", — заявил российский государственный деятель Андрей Клишас, один из авторов законопроекта.

Проект закона должен пройти три чтения в нижней палате российского парламента, рассмотрение в верхней палате, а затем его должен подписать президент РФ.

Известно, что среди первых указов, подписанных Путиным, когда он вышел победителем в гонке за президентское кресло в 2000 году, был документ о предоставлении неприкосновенности бывшему президенту Борису Ельцину, который ушел в отставку и избрал Путина своим преемником.

Новый закон также усложняет процесс отмены иммунитета, требуя подтверждения обвинения в государственной измене или других тяжких преступлениях в Верховном и Конституционном суде, где судьи назначаются президентом.

Согласно действующему законодательству, бывший президент может быть лишен неприкосновенности, если уголовное дело о государственной измене или тяжком преступлении будет возбуждено Следственным комитетом при поддержке обеих палат парламента.

Последний закон был принят через неделю после того, как Путин вынес на рассмотрение еще один законопроект в рамках своих конституционных реформ, дающий бывшим президентам пожизненное место в верхней палате российского парламента, Совете Федерации.

Предложенные законопроекты вызвали предположения, что, возможно, это план подготовки к пенсии для Путина, который имеет возможность остаться у власти до 2036 года благодаря конституционным реформам, одобренным этим летом. В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пожизненные гарантии бывшим президентам не являются "новинкой" в международном праве и следуют поправкам к конституции.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что британские СМИ увидели у Путина явные признаки болезни Паркинсона.



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Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/06/europe/russia-presidential-immunity-bill-intl/index.html
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