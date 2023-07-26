Большинство лидеров стран отвергло приглашение России, где Путин объявит о новом мировом порядке

Большинство африканских лидеров, которые были приглашены на саммит Россия-Африка, решили не ехать к Владимиру Путину, вместо этого они отправят более низкие уровни делегаций в Санкт-Петербург. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Moscow Times.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге состоится двухдневный саммит с участием представителей Африки и России. Ожидается, что на нем президент России выступит с речью о "новом мировом порядке", который по версии Владимира Путина будет основан на "многополярности и равенстве" между всеми нациями.

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Однако большинство лидеров Африки решили проигнорировать саммит в России. 38 из 55 стран континента не отправили своих главных руководителей в Санкт-Петербург. Таким образом, на саммите примет участие 17 африканских лидеров, 10 премьер-министров и еще около половины направит делегации более низкого уровня в Россию.

Представитель МИД РФ Олег Озеров прокомментировал ситуацию с бойкотом большинства африканских управленцев.

"Мы не будем поднимать шумиху", — заявил Олег Озеров и добавил, что африканские лидеры могли иметь заранее запланированные мероприятия.

Ожидается, что Владимир Путин встретится со всеми лидерами, которые приедут в Россию, в частности, это касается президентов Уганды, Эритреи, Конго, Мали, Мозамбика, Бурунди, Буркина-Фасо, Египта, ЮАР, ЦАР и других.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль обвинил США в попытке сорвать встречу Путина с лидерами Африки.

Также "Комментарии" писали о представителе Кремля Дмитрии Пескове, который сообщил, готова ли Россия вернуться к зерновому соглашению.