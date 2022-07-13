Большой привет: у Путина намекнули, что Европа больше не получит российского газа

Кремль продолжает повышать ставки в и не без того напряженной ситуации с Европейским Союзом. Российский энергетический гигант "Газпром" сделал заявление о том, что не может гарантировать работу газопровода "Северный поток". В "Газпроме" сослались на то, что они не уверены, вернет ли Канада турбину после ремонта. При этом такое заявление "Газпром" выпустил уже после того, как стало точно известно, что Канада фактически в обход санкций передаст турбину. Как передает портал "Комментарии", официальное заявление появилось на сайте компании в Твиттер.

Газпром. Фото: из открытых источников

Такое заявление продиктовано не столько экономической целесообразностью, сколько политической составляющей. Ведь "Газпром" опубликовал свое сообщение после официального решения Канады разрешить вывоз турбины для компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток".

В заявлении говорится, что "Газпром" не располагает ни одним документом, который позволяет компании Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для КС "Портовая", находящийся там на ремонте. В этих обстоятельствах невозможно сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы компрессорной станции "Портовая", которая является критически важным объектом для газопровода "Северный поток", — заявила компания.



В прошлом месяце Россия сократила поток газа до 40% от общей мощности трубопровода "Северный поток", ссылаясь на задержку с возвратом оборудования, обслуживаемого немецким Siemens Energy в Канаде.



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