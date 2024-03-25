"Бомбить Европу": российский актер сделал безумное заявление из-за теракта в Крокусе

Еще советский и российский артист, главный клоун РФ Юрий Куклачев, поддерживающий агрессивные планы Путина по отношению к Украине, призывает "бомбить" Европу после трагедии во время концерта в Крокус-холле. Его комментарий озвучило пропагандистское издание " Московский комсомолец ".

Юрий Куклачев (фото из открытых источников)

"Наш народ сейчас увидел, что с нами сделают Запад и Европа, если они, не дай Бог, нас победят. Они нас будут как куропаток расстреливать, они будут имплантировать у нас чипы, чтобы мы были их рабами. Очень все ясно", — сказал клоун.

Далее Юрий Куклачев продолжил, что такие "трагедии" именно "поднимают народный дух". Неугодный артист желает разбомбить и "утопить".

"Мы еще жестче должны с ними разговаривать. Они собираются дальнобойные ракеты давать? Те, кто даст — преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать? В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. А тех, кто особенно представляет. , можно на каком-то острове и утопить, чтобы не мешал на горизонте и смуту не вносил. Ну что делать — сегодня время такое, к счастью, есть необходимое оружие. Наш президент об этом и сказал", — издал свой бред Юрий Куклачев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Путин пытается повесить вину за теракт в Подмосковье на Украину. Российские пропаганда и официальные лица предсказуемо начали пытаться отыскивать "украинский след" в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Несмотря на то, что здесь очевидно прослеживается либо рука, либо провал российских спецслужб, диктатор Владимир Путин заявил, что для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. Такие обвинения возражают в украинской разведке, жестко реагирует на них президент Владимир Зеленский.