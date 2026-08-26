Ботокс больше не помогает: на лице Путина заметили что-то странное (ФОТО)

На новых фото с Владимиром Путиным внимание соцсетей привлекла необычная складка на переносице. Ее часто называют "кроличьей морщиной" или bunny lines. Она становится заметной, когда человек сморщивает нос, проявляет отвращение, гнев или напряжение.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Характерный зал был хорошо виден во время интервью российского диктатора пропагандисту Павлу Зарубину. Речь идет о области межбровья и верхней части носа, где работает мышца procerus, которую также называют "мышцей гордых".

Именно его активность может формировать поперечные складки на переносице. С возрастом такие изломы обычно становятся более глубокими, поскольку кожа теряет эластичность, а повторяющиеся движения мышц закрепляют мимические морщинки.

У Путина заметили "кроличью морщину" на лице. Фото: скриншот с видео

Однако в случае Путина ситуация еще более обостряется. На его лице видны последствия косметологических вмешательств, вероятно, инъекций филеров и ботокса. Например, отсутствие части мелких морщинок на лбу и у глаз иногда связывают с применением ботулотоксина.

После таких процедур морщины могут стать заметнее в других местах. Если одни мышцы лица двигаются меньше, нагрузка во время мимики частично переходит на соседние участки. В результате более активно может работать, в частности, мышца носа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина на лбу заметили трезубец. В сети обсуждают видео с главой Кремля, на котором складки на его лбу напоминают украинский трезубец.

Также "Комментарии" писали, что у Путина подняли на смех из-за неудачного фото возле Царь-пушки.