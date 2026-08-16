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У Путіна на лобі помітили тризуб: курйозне відео потрапило в мережу

У мережі обговорюють відео з Володимиром Путіним, на якому складки на його лобі нагадують український тризуб.

16 серпня 2026, 10:05
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Slava Kot

У мережі активно обговорюють незвичну деталь на офіційному відео з російським диктатором Володимиром Путіним. На крупних планах його обличчя користувачі соцмереж розгледіли на лобі обриси, які нагадують український тризуб.

У Путіна на лобі помітили тризуб: курйозне відео потрапило в мережу

У Путіна помітили тризуб на лобі

Кадри були зроблені під час першого за час президентства Путіна візиту на Курильські острови. Після прибуття на острів Ітуруп російський диктатор відвідав рибопереробний комбінат "Ясний". Саме під час зйомки на підприємстві камери зафіксували крупні плани обличчя Путіна.

Користувачі звернули увагу на складки на його лобі. Під певним кутом вони утворюють контури, схожі на український тризуб. Фото та відеофрагменти швидко почали поширюватися в соцмережах, а незвичний ефект став приводом для жартів.

На курйозні кадри відреагував і політолог Олексій Голобуцький. Він заявив, що "прямо посеред лоба" російського диктатора нібито видно великий тризуб, і жартома припустив, що до команди його косметологів міг потрапити "український агент".

У Путіна на лобі помітили тризуб: курйозне відео потрапило в мережу - фото 2

У Путіна тризуб на лобі

У Путіна на лобі помітили тризуб: курйозне відео потрапило в мережу - фото 2

У Путіна тризуб на лобі

Користувачі запропонували й більш прозаїчні пояснення. Зокрема, у коментарях припускали, що незвичний малюнок могли створити звичайні мімічні зморшки або наслідки косметологічних процедур Путіна. Після ін'єкцій ботокса у різні ділянки чола можуть рухатися неоднаково, через що складки іноді стають помітнішими.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін вперше приїхав на Курильські острови: Японія жорстко відреагувала.

Також "Коментарі" писали, що Каспаров назвав єдину умову для швидкого падіння режиму Путіна.



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