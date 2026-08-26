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Ботокс більше не допомагає: на обличчі Путіна помітили щось дивне (ФОТО)

На нових фото у Путіна помітили складку на переніссі. Цю "кролячу зморшку" формують ботокс і злість.

26 серпня 2026, 23:05
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Slava Kot

На нових фото з Володимиром Путіним увагу соцмереж привернула незвична складка на переніссі. Її часто називають "кролячою зморшкою" або bunny lines. Вона стає помітною, коли людина зморщує ніс, проявляє огиду, гнів або напруження.

Ботокс більше не допомагає: на обличчі Путіна помітили щось дивне (ФОТО)

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Характерний залом було добре видно під час інтерв’ю російського диктатора пропагандисту Павлу Зарубіну. Йдеться про ділянку міжбрів’я та верхньої частини носа, де працює м’яз procerus, який також називають "м’язом гордих".

Саме його активність може формувати поперечні складки на переніссі. З віком такі заломи зазвичай стають глибшими, оскільки шкіра втрачає еластичність, а повторювані рухи м’язів закріплюють мімічні зморшки.

Ботокс більше не допомагає: на обличчі Путіна помітили щось дивне (ФОТО) - фото 2

У Путіна помітили "кролячу зморшку" на обличчі. Фото: скриншот з відео

Однак у випадку Путіна, ситуація ще більш загострюється. На його обличчі видно наслідки косметологічних втручань, ймовірно, ін'єкцій філерів та ботоксу. Наприклад, відсутність частини дрібних зморшок на лобі та біля очей іноді пов’язують із застосуванням ботулотоксину.

Після таких процедур зморшки можуть ставати помітнішими в інших місцях. Якщо одні м’язи обличчя рухаються менше, навантаження під час міміки частково переходить на сусідні ділянки. У результаті активніше може працювати, зокрема, м’яз носа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна на лобі помітили тризуб. У мережі обговорюють відео з очільником Кремля, на якому складки на його лобі нагадують український тризуб.

Також "Коментарі" писали, що у Путіна підняли на сміх через невдале фото біля Цар-гармати.



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