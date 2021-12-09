Бойкот Олимпийских игр: почему Россия считает этот шаг "бессмысленным"

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Карина Ожерельева
Глава Олимпийского комитета России заявил в четверг, 9 декабря, что страна не поддерживает дипломатический бойкот Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года некоторых западных стран и считает этот шаг бессмысленным. Об этом сообщает Reuters.
Логотипы Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине 2022 года - Reuters
Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Великобритания объявили, что не будут отправлять государственных чиновников на Игры в феврале из-за нарушений прав человека в Китае. Китай заявил, что этим странам придется заплатить цену.
Президент России Владимир Путин намерен посетить Олимпийские игры в Пекине 4-20 февраля по приглашению от Китая.
Российским спортсменам запрещено участвовать в крупных международных соревнованиях под их флагом и их гимном в рамках допинговых санкций, которые заканчиваются в декабре 2022 года.
В Пекине россияне сразятся как представители Олимпийского комитета России под аббревиатурой "РПЦ".
Как сообщали ранее, Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты заплатят цену за свои "ложные действия" после того, как решили не отправлять правительственные делегации на февральскую Зимнюю Олимпиаду в Пекине. Такое заявление сделало в четверг, 9 декабря, МИД Китая.
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