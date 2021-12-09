Бойкот Олимпийских игр: почему Россия считает этот шаг "бессмысленным"

Глава Олимпийского комитета России заявил в четверг, 9 декабря, что страна не поддерживает дипломатический бойкот Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года некоторых западных стран и считает этот шаг бессмысленным. Об этом сообщает Reuters.

Логотипы Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине 2022 года - Reuters

Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Великобритания объявили, что не будут отправлять государственных чиновников на Игры в феврале из-за нарушений прав человека в Китае. Китай заявил, что этим странам придется заплатить цену.

"Со спортивной точки зрения эти меры совершенно бессмысленны. Эти меры носят исключительно политический характер... Мы очень надеемся, что они не бросят тень на Игры", — сказал журналистам президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Президент России Владимир Путин намерен посетить Олимпийские игры в Пекине 4-20 февраля по приглашению от Китая.

"Наш глава государства будет присутствовать, и это будет дополнительным мотивирующим фактором для всех членов сборной Олимпийского комитета России", – сказал Поздняков.

Российским спортсменам запрещено участвовать в крупных международных соревнованиях под их флагом и их гимном в рамках допинговых санкций, которые заканчиваются в декабре 2022 года.

В Пекине россияне сразятся как представители Олимпийского комитета России под аббревиатурой "РПЦ".

Как сообщали ранее, Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты заплатят цену за свои "ложные действия" после того, как решили не отправлять правительственные делегации на февральскую Зимнюю Олимпиаду в Пекине. Такое заявление сделало в четверг, 9 декабря, МИД Китая.

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