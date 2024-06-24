На второй день после бойни в Дегестане, где погибли около 20 человек, и атаки Украины по Крыму с использованием американских ракет ATACMS, появилась реакция Путина. Традиционно ее озвучил его спикер Дмитрий Песков. Так, по его словам, " Путин глубоко сочувствует всем, кто потерял своих родных в Крыму и родственникам и близким погибших в Дагестане". Также кремлевский представитель сообщил, что якобы Путин постоянно получает доклады и дает соответствующие поручения. Его слова цитируют русские паблики.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Путин продолжает получать информацию, как оказывается помощь пострадавшим в результате ракетной атаки на Крым. Как оказывается помощь тем, кто был ранен, родным, потерявшим родственников в результате наращивания преступников в Дагестане. Вчера Путин постоянно получал доклады, давал необходимые поручения. Путин глубоко сочувствует всем тем. , кто потерял своих родных в Крыму и родственникам и близким погибших в Дагестане.

Также "Комментарии" писали о том, что пресс -секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал атаку Украины по Крыму с использованием американских ракет ATACMS. Представитель Администрации Путина заявил, что подобные действия не останутся без ответа России.

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 23 июня Украина атаковала Севастополь ATACMS, а после работы ПВО некоторые ракеты упали и убили гражданских в Крыму. На инцидент отреагировал представитель Кремля, обвинивший США в ударе по Крыму.

Несмотря на опасность для жизни гражданских песков, заявил, что Россия не собирается прекращать туристический сезон в Крыму и позволит россиянам отдыхать на полуострове, который стал российской военной базой.

Кроме того, Песков добавил, что российские следователи будут расследовать возможную причастность Украины и Запада к терактам в Дагестане, которые, по его словам, якобы могут быть связаны с ударами по Севастополю.

