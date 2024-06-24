Бойня в Дагестане: в регионе вспыхнули бои, много погибших и раненых

В Дагестане вспыхнули начавшиеся в воскресенье боевые действия 23 июня. Эти столкновения имели место на улицах городов, включая Дербент и столицу региона Махачкала, и привели к значительным жертвам среди гражданского населения и правоохранителей.

Бойня в Дагестане (фото из открытых источников)

В результате нападения на Дербент была обесточена центральная часть города, где происходили бои между силовиками и вооруженными людьми, устроившими нападения на синагогу и православную церковь. В результате этого был убит православный священник. В городе были введены войска и начались масштабные боевые действия. Силовики штурмовали жилой дом, в котором забаррикадировались двое боевиков.

Подобные нападения произошли также в Махачкале, где у одной из церквей произошли бои между силовиками и вооруженными людьми.

По сообщениям российских СМИ, во время этих нападений в Дербенте и Махачкале погибли десять человек, из них восемь — правоохранители, еще 34 человека пострадали. Среди убитых были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник.

Магомед Омаров был задержан, подал заявление об отставке, и в его доме проходят обыски. Омарова допрашивают сотрудники ФСБ.

Кроме того, в селе Сергокала произошла стрельба, когда неизвестные обстреляли машину с полицейскими, ранив одного из них. В автомобиле находились полицейские, приехавшие за Омаровым.

Напомним, что "Комментарии" писали о бойне в Перми. 12-летнего стрелка обследуют психиатры . Российский подросток, начавший стрелять в учебном заведении поселка Сарс неподалеку от Перми, был передан под опеку местных психиатров. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации. 12-летний школьник, пришедший на обучение с оружием в руках, в ходе расследования сообщил российским правоохранителям, что он не планировал никого убивать. Ни своих одноклассников, ни местных учителей.



