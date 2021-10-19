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Бойня в Перми: 12-летнего стрелка обследуют психиатры

Он говорит, что никого не собирался убивать

сегодня, 22:00
Автор:

Лиля Воробьева

Российского подростка, что начал стрелять в учебном заведении поселка Сарс неподалеку от Перми, передали под опеку местных психиатров. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Бойня в Перми: 12-летнего стрелка обследуют психиатры

Стрелку предоставят психиатрической помощи (фото из открытых источников)

12-летний школьник, который пришел на обучение с оружием в руках, во время расследования сообщил российским правоохранителям, что он не планировал никого убивать. Ни своих одноклассников, ни местных учителей.

По информации, размещенной на сайте этого правоохранительного учреждения, несовершеннолетний, как этого требует закон, доставлен в специальное медицинское учреждение, где его обследуют специалисты. Также они предоставят ребенку специальную психиатрическую помощь.

Вместе с тем представители следственного комитета опросили всех одноклассников стрелка и учителей.

Были разработаны и проанализированы документы охранной фирмы, которая отвечала за безопасность этого учебного заведения. Сейчас, в процессе следствия, проводится несколько специализированных судебных экспертиз. Среди них баллистическая, медицинская и другие.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Пермский государственный университет напал стрелок : все, что известно о стрельбе. Студенты начали выпрыгивать из окна. По словам пресс-службы университета, пострадали десять человек. Пятеро были убиты. Администрация призвала всех закрыться в своих кабинетах. Личность стрелка полиция начала устанавливать. Но позже Тимур Бекмансуров в своих социальных сетях опубликовал подробный план нападения на вуз. Он в подробностях рассказал, как посещал психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Сначала он хотел напасть на свою бывшую школу. Тимуру всего 18 лет.


 


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Источник: https://perm.sledcom.ru/news/item/1621430/
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