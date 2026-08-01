«Божу благодать» связали с ядерной бомбой: патриарх Кирилл сделал резонансное заявление

Патриарх Русской православной церкви Кирилл в очередной раз соединил религию с русским военным могуществом, заявив, что создание советской атомной бомбы стало проявлением Божьей благодати и спасло страну от порабощения. Такое заявление он сделал во время богослужения в Свято-Троицком Серафимо-Дывеевском монастыре.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

По словам главы РПЦ, именно в российском Сарове ученые создали ядерное оружие, якобы сорвавшее планы врагов "разрушить и поработить Отечество".

Кирилл подчеркнул, что успех советских ученых стал возможным не только благодаря их труду, но и из-за "милости Божьей", которая, по его словам, находилась над Россией.

Патриарх также заявил, что место, где разрабатывалась советская атомная бомба, было выбрано "неслучайно". Он напомнил, что именно в Сарове молился православный святой Серафим Саровский и предположил, что духовная история этого места якобы способствовала успеху советского ядерного проекта.

По мнению Кирилла, без создания атомного оружия Россия могла бы потерять не только государственность, но и сам народ. Таким образом, он фактически представил ядерный арсенал как инструмент, который обеспечил существование страны.

Подобные заявления главы РПЦ уже неоднократно вызывали дискуссии. Кирилл регулярно использует религиозную риторику для оправдания действий российских властей и военной политики Кремля, а также называет Россию государством с особой духовной миссией. В этот раз он фактически поставил знак равенства между православной верой и созданием одного из наиболее опасных видов оружия в мире.

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