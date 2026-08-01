«Божу благодать» пов'язали з ядерною бомбою: патріарх Кирило зробив резонансну заяву

Патріарх Російської православної церкви Кирило вкотре поєднав релігію з російською військовою могутністю, заявивши, що створення радянської атомної бомби стало проявом Божої благодаті та врятувало країну від поневолення. Таку заяву він зробив під час богослужіння у Свято-Троїцькому Серафимо-Дивеєвському монастирі.

Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел

За словами очільника РПЦ, саме в російському Сарові вчені створили ядерну зброю, яка нібито зірвала плани ворогів "зруйнувати та поневолити Вітчизну".

Кирило наголосив, що успіх радянських науковців став можливим не лише завдяки їхній праці, а й через "милість Божу", яка, за його словами, перебувала над Росією.

Патріарх також заявив, що місце, де розроблялася радянська атомна бомба, було обране "невипадково". Він нагадав, що саме в Сарові молився православний святий Серафим Саровський, і припустив, що духовна історія цього місця нібито сприяла успіху радянського ядерного проєкту.

На думку Кирила, без створення атомної зброї Росія могла б втратити не лише державність, а й сам народ. Таким чином він фактично представив ядерний арсенал як інструмент, який забезпечив існування країни.

Подібні заяви очільника РПЦ вже неодноразово викликали дискусії. Кирило регулярно використовує релігійну риторику для виправдання дій російської влади та військової політики Кремля, а також називає Росію державою з особливою духовною місією. Цього разу він фактично поставив знак рівності між православною вірою та створенням одного з найнебезпечніших видів зброї у світі.

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