Великобритания не боится угроз Кремля и готова вступить в прямое противостояние с Россией, если так сложится ситуация. Лондон принял решение перехватывать и досматривать в своих водах суда из теневого флота РФ. Таким образом Британия будет усиливать давление Европы на Кремль, который экспортируя контрабандную нефть финансирует свою войну против Украины. Об этом пишет Bloomberg, цитируя заявление канцелярии премьер-министра Британии Кира Стармера.

Танкеры с нефтью.

В заявлении подчеркивается, что российский диктатор Владимир Путин "потирает руки в ожидании войны на Ближнем Востоке, так как считает, что повышение цен на нефть".

"Поэтому мы еще активнее боремся с его теневым флотом, не только для обеспечения безопасности Великобритании, но и для того, чтобы лишить военную Путина грязных доходов, которые финансируют его варварскую кампанию в Украине", — сказали у Стармера.

Согласно заявлению, это лаг означает, что российским судам, которые стремятся избежать перехвата, придется держаться подальше от британских вод, таких как Ла-Манш, что приведет к увеличению стоимости судоходства.

У Стармера пояснили, что военные и правоохранительные органы проходят подготовку к различным сценариям. В частности, это включает в себя абордаж на суда, которые не сдаются, вооружены и используют высокотехнологичные методы для уклонения от захвата.

Заявление прозвучало накануне визита Стармера на саммит Объединенных экспедиционных сил в Хельсинки в четверг.

Bloomberg поясняет, что данная группа объединяет страны Северной Европы и пытается пресечь деятельность теневого флота России.

