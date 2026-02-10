Очередная пощечина Путину: США перехватили танкер «теневого флота» РФ

Соединённые Штаты конфисковали ещё один танкер так называемого "теневого флота" России, задействованный в незаконной транспортировке российской нефти. Как сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Министерство обороны США, операция была проведена в ночь с 8 на 9 февраля в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM).

Теневой флот РФ. Фото: из открытых источников

В Пентагоне заявили, что американские военные осуществили право досмотра и морское перехватывание судна Aquila II, после чего поднялись на его борт. По данным Минобороны США, танкер нарушал установленный Вашингтоном карантин для судов, находящихся под санкциями, в акватории Карибского моря. При этом американские военные отслеживали перемещение Aquila II от Карибского бассейна до Индийского океана.

Согласно информации платформы морской разведки Starboard Maritime Intelligence, танкер ходил под флагом Панамы и 8 февраля кратковременно передал сигнал автоматической идентификационной системы (AIS) в Индийском океане. Предыдущая зафиксированная передача сигнала датируется 10 марта 2025 года и была зафиксирована вблизи Ормузского пролива – одном из ключевых мировых маршрутов нефтяных поставок.

В ISW отмечают, что судно принадлежит компании Sunne Co Limited, которая была внесена в санкционный список США ещё в 2025 году. Компания обвиняется в участии в незаконных поставках российской нефти по ценам, превышающим установленный странами G7 потолок.

Аналитики подчёркивают, что новый захват танкера демонстрирует готовность США не только вводить санкции, но и активно обеспечивать их соблюдение в мировом океане. Усиление контроля над "теневым флотом" России рассматривается как важный элемент давления на российский энергетический экспорт и попытки Кремля обходить международные ограничения.

