Британія готова вступити у пряме протистояння з Росією: яке рішення ухвалив Лондон

Великобританія не боїться погроз Кремля і готова вступити у пряме протистояння з Росією, якщо така ситуація. Лондон ухвалив рішення перехоплювати та доглядати у своїх водах суду з тіньового флоту РФ. Таким чином, Британія посилюватиме тиск Європи на Кремль, який експортуючи контрабандну нафту фінансує свою війну проти України. Про це пише Bloomberg, цитуючи заяву канцелярії прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Танкери з нафтою. Фото: із відкритих джерел

У заяві наголошується, що російський диктатор Володимир Путін "потирає руки в очікуванні війни на Близькому Сході, оскільки вважає підвищення цін на нафту".

"Тому ми ще активніше боремося з його тіньовим флотом, не лише для забезпечення безпеки Великобританії, але й для того, щоб позбавити військову Путіна брудних доходів, які фінансують його варварську кампанію в Україні", — сказали Стармер.

Згідно з заявою, цей лаг означає, що російським судам, які прагнуть уникнути перехоплення, доведеться триматися подалі від британських вод, таких як Ла-Манш, що призведе до збільшення вартості судноплавства.

У Стармера пояснили, що військові та правоохоронні органи проходять підготовку до різних сценаріїв. Зокрема, це включає абордаж на судна, які не здаються, озброєні та використовують високотехнологічні методи для ухилення від захоплення.

Заява прозвучала напередодні візиту Стармера на саміт Об'єднаних експедиційних сил до Гельсінкі у четвер.

Bloomberg пояснює, що ця група об'єднує країни Північної Європи і намагається припинити діяльність тіньового флоту Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати конфіскували ще один танкер так званого "тіньового флоту" Росії, задіяний у незаконному транспортуванні російської нафти.



