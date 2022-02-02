Британская дипломатия "абсолютно ничтожна": Кремль остро высмеял Бориса Джонсона и его политику

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Карина Ожерельева
В среду, 2 февраля, Кремль назвал британскую дипломатию пустой тратой времени. Об этом сообщает The Guardian.
Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве – The Guardian
Кремль высмеял усилия Британии поставить себя во главе борьбы за защиту Украины на следующий день после того, как Джонсон прилетел в Киев, чтобы предупредить, что вторжение России станет гуманитарной, политической и военной катастрофой для Москвы.
Россия заявила, что не планирует устраивать новое вторжение в Украину, и высмеяла утверждение Джонсона о том, что вторжение неизбежно.
Великобритания только что взяла на себя председательство в Совете безопасности ООН, а она имела ряд споров с Полянским, одним из наиболее цитируемых российских дипломатов за последние годы, по Сирии, Ливии, Украине и химическому оружию.
Споры в британско-российских отношениях возникли после того, как появилась информация о предложении НАТО о возможных предстоящих переговорах по разоружению. Путин официально не ответил на эти предложения, но сказал, что они не отвечают его центральному призыву к отмене расширения НАТО и выводу наступательных вооружений вблизи границы России.
Как сообщали ранее "Комментарии", телефонный звонок между Борисом Джонсоном и Владимиром Путиным был перенесен на среду, 2 февраля, сказал спикер Джонсона после того, как Кремль отклонил просьбу провести его во вторник, 1 февраля.
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