Британская дипломатия "абсолютно ничтожна": Кремль остро высмеял Бориса Джонсона и его политику

В среду, 2 февраля, Кремль назвал британскую дипломатию пустой тратой времени. Об этом сообщает The Guardian.

Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве – The Guardian

Кремль высмеял усилия Британии поставить себя во главе борьбы за защиту Украины на следующий день после того, как Джонсон прилетел в Киев, чтобы предупредить, что вторжение России станет гуманитарной, политической и военной катастрофой для Москвы.

Россия заявила, что не планирует устраивать новое вторжение в Украину, и высмеяла утверждение Джонсона о том, что вторжение неизбежно.

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский сказал Sky News: "Всегда есть простор для дипломатии, но, честно говоря, мы не доверяем британской дипломатии. Я думаю, что в последние годы британская дипломатия показала, что в таких вопросах она абсолютно ничтожна, извините. Я действительно не хочу никого обидеть, особенно своих хороших друзей, британских дипломатов, но на самом деле похвастаться нечем. Истерика просто не прекращается. То, что происходило, есть только в головах западных политиков, а не на местах".

Великобритания только что взяла на себя председательство в Совете безопасности ООН, а она имела ряд споров с Полянским, одним из наиболее цитируемых российских дипломатов за последние годы, по Сирии, Ливии, Украине и химическому оружию.

Относительно телефонного разговора посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью YouTube-канала Solovyov Live сказал: "Есть принципиальное понимание, что разговор состоится. Надеюсь, что это произойдет, потому что нам действительно нужно поговорить… но что? Действительно, надо понимать, что если Великобритания будет говорить с тех позиций, на которые она смотрит сейчас – солидарность, устрашение, спекуляции о последствиях – такой разговор, я бы сказал, не будет долгим".

Споры в британско-российских отношениях возникли после того, как появилась информация о предложении НАТО о возможных предстоящих переговорах по разоружению. Путин официально не ответил на эти предложения, но сказал, что они не отвечают его центральному призыву к отмене расширения НАТО и выводу наступательных вооружений вблизи границы России.

Как сообщали ранее "Комментарии", телефонный звонок между Борисом Джонсоном и Владимиром Путиным был перенесен на среду, 2 февраля, сказал спикер Джонсона после того, как Кремль отклонил просьбу провести его во вторник, 1 февраля.

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