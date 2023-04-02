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Британская разведка назвала самую распространенную небоевую причину потерь армии РФ

Российская армия несет значительные потери из-за распространенной практики употребления алкоголя среди российских военных

сегодня, 11:25
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Автор:

Slava Kot

Министерство обороны Великобритании обнародовало данные собственной разведки, где указало наиболее распространенную причину получения небоевых потерь в российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.

Британская разведка назвала самую распространенную небоевую причину потерь армии РФ

Россиянин пьет алкоголь на оккупированной территории. Фото из открытых источников

Британская разведка подтверждает недавние сообщения по российским новостным каналам в Telegram, где сообщалось о чрезвычайно большом количестве преступлений, смертей и других инцидентов из-за употребления алкоголя среди российских военных.


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"Пьянство распространено в большей части российского общества, оно долгое время рассматривалось как молчаливая и приемлемая часть военной жизни, даже во время боевых действий", — сообщает разведка Великобритании.

Российские командиры считают употребление алкоголя распространенным и вредным явлением боевой эффективности солдат. К другим распространенным не боевым потерям среди российских военных отнесли: несоблюдение норм обращения с оружием, ДТП, климатические травмы, например переохлаждение.

Недавно министр обороны Великобритании, ссылаясь на разведку США, рассказал, что россияне потеряли 200 тыс. солдат, включая убитых и раненых. В то время как Генштаб указывает более чем на 177 тыс. мертвых российских военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вооруженные силы Украины установили рекорд по количеству ликвидированных российских солдат с начала полномасштабного вторжения.

Также "Комментарии" писали о том, что американский разведчик Джеймс Олсон указывает на три учреждения, представляющие наибольшую угрозу для Путина: армия, олигархи и спецслужбы.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1642407117049954307
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Обсуждения

дом

сегодня, 11:06

так не потрібно їх бомбить,просто розкидати настойку бояришника безоплатно і через день можна заходити.


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