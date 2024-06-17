Британская разведка узнала, как Путин готовится к дальнейшему затягиванию войны

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Кравцев Сергей
Кремль повышает налоги, чтобы финансировать свои растущие потребности, которые в частности связаны с войной против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Британии.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
В оборонном ведомстве Британии отмечают, что увеличение налоговой нагрузки на бизнес почти наверняка ограничит будущие инвестиции и рост невоенных секторов.
В РФ ожидают, что налоговые изменения обеспечат дополнительные поступления в бюджет в размере около 29 миллиардов долларов в 2025 году.
Для этого ставка налога на прибыль предприятий возрастет с 20 до 25%, а через новую шкалу высшая ставка налога на прибыль вырастет с 15 до 22%.
По прогнозу, который приводит британская разведка, государственные расходы в 2024 году вырастут примерно на 15% по сравнению с 2023 годом, но, скорее всего, будут расти и в дальнейшем.
Британские разведчики указывают, что рост расходов почти наверняка продолжится в 2025 году, поскольку расходы на оборону, вероятно, вырастут вместе с социальными и инфраструктурными расходами.
Впрочем, отмечает Минобороны Британии, инвестиции в невоенные сектора, скорее всего, находятся в состоянии стагнации, а военные сектора также с высокой вероятностью монополизируют значительную часть имеющихся трудовых ресурсов.
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