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Бронежилет не спасет: Стало известно, какую смерть могут готовить Путину

Кремлевский диктатор Владимир Путин начал носить бронежилет. Однако, как сказал в эфире 24-го канала политтехнолог Михаил Шейтельман, он его не спасет. Бункерный дед может умереть при загадочных обстоятельствах

сегодня, 17:14
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин начал регулярно носить бронежилет. Впрочем, как отметил политтехнолог Михаил Шейтельман, он его точно от смерти не спасет, особенно если появится заказчик, который захочет убрать бункерного деда.

Бронежилет не спасет: Стало известно, какую смерть могут готовить Путину

Владимир Путин

Дело в том, говорит эксперт, что бронежилет может спасти Путина только в том случае, если стрельба из автомата будет начата охраной кремлевского диктатора. Однако, добавил Шейтельман, бункерный дед умрет не публично. Он, например, в какой-то момент "исчезнет", а потом его найдут где-нибудь на дне Москвы или где-то замурованным, считает эксперт.

Кроме того, добавил эксперт, человек также может умереть при загадочных обстоятельствах, если он, например, арестован.

В этом контексте политтехнолог напомнил о смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. По убеждению Шейтельмана его убил именно Путин, сжег в бане.

Никого из них публично не убивали. Они все решали, например, повеситься. Я думаю, что-то такое ждет Путина",
– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации росСМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин во время выступлений на публике начал носить бронежилет. При этом, по данным The Moscow Times, бункерный дед начал носить бронежилет с 2023 года по рекомендации Федеральной службы охраны и Службы безопасности. Кроме того, он одевал бронежилет и 9 мая 2024 во время парада в Москве. Издание якобы получило эту информацию от двух российских чиновников и источника, близкого Кремлю.

Информацию о том, что Путин носит бронежилет, подтвердили в украинской разведке. Там добавили, что кремлевский диктатор его носит 5 последних лет.




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Источник: https://24tv.ua/yakoyu-mozhe-buti-smert-volodimira-putina-mozhlivi-varianti_n2569945
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