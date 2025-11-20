Буданов назвал заветную мечту Путина: каково главное желание диктатора РФ

Разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина о продлении продолжительности жизни, прозвучавшей на военном параде в Пекине, в который раз показал извечную мечту диктаторов. Однако руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов убежден, что стремление Путина к вечной жизни не будет реализовано.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов в интервью "24 каналу" прокомментировал разговор Путина и Си о возможности бессмертия людей, которое может быть достигнуто благодаря современным технологиям. По его словам, стремление российского диктатора к бессмертию не исключение, ведь это характерная черта всех автократических лидеров, которые хотят удерживать власть вечно.

"Все они над этим работали, но, как показывает история, никому это не помогло – по разным причинам, но просто не помогло. Еще раз говорю: это невозможно. Бог создал нас такими – мы все умрем. Все мы должны это помнить. Тот, кто хочет жить вечно, просто не сможет этого добиться", – сказал Буданов.

Буданов также высказал мнение по поводу будущего России в случае смерти Путина. По его мнению, смерть российского диктатора не будет означать коренного изменения политического курса государства.

"Если вы именно войну против Украины берете, здесь может быть что угодно. Но больше нет, чем да, по поводу изменений. А что касается общей позиции Российской Федерации, ее политики – ничего не изменится. Они в этом плане системные ребята. Они все у себя построили", — объясняет Буданов.

По его словам, смерть Путина лишь приведет к определенному перераспределению влияния и денег, однако, общий курс развития России останется без изменений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сентябре, перед началом парада в Пекине, Путин и Си Цзиньпин говорили о биотехнологиях, которые, по мнению российского диктатора, могут позволить человеку "жить до 150 лет" или добиться бессмертия.

Также "Комментарии" писали, что Путину доложили о возможности достичь бессмертия через 7 лет.