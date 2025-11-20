Буданов назвал заветную мечту Путина: каково главное желание диктатора РФ

Рубрики
Разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина о продлении продолжительности жизни, прозвучавшей на военном параде в Пекине, в который раз показал извечную мечту диктаторов. Однако руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов убежден, что стремление Путина к вечной жизни не будет реализовано.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Кирилл Буданов в интервью "24 каналу" прокомментировал разговор Путина и Си о возможности бессмертия людей, которое может быть достигнуто благодаря современным технологиям. По его словам, стремление российского диктатора к бессмертию не исключение, ведь это характерная черта всех автократических лидеров, которые хотят удерживать власть вечно.
Буданов также высказал мнение по поводу будущего России в случае смерти Путина. По его мнению, смерть российского диктатора не будет означать коренного изменения политического курса государства.
По его словам, смерть Путина лишь приведет к определенному перераспределению влияния и денег, однако, общий курс развития России останется без изменений.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сентябре, перед началом парада в Пекине, Путин и Си Цзиньпин говорили о биотехнологиях, которые, по мнению российского диктатора, могут позволить человеку "жить до 150 лет" или добиться бессмертия.
Также "Комментарии" писали, что Путину доложили о возможности достичь бессмертия через 7 лет.